Oběd v restauraci pod 150 korun? Z krajských měst už jen v Olomouci

Naobědvat se a utratit při tom v restauraci do 150 korun? Ještě na začátku letošního roku to bylo možné ve více než polovině krajských měst v České republice. Minulý měsíc se pod tuto hranici dostali jen lidé v Olomouci. Vyplynulo to z Edenred restaurant indexu, který je sestavován na základě plateb 220 tisíc majitelů stravenkových karet.

Pod 150 korun za oběd v restauraci se dostanou v rámci krajských měst jen lidé v Olomouci. Vyplynulo to z posledního Edenred restaurant indexu, 22. září 2022 | Foto: Deník/Daniela Tauberová