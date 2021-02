Přibližně před rokem odkoupila obec Hlušovice přímo naproti místního rybníka pozemek o rozloze přibližně 1 500 metrů čtverečních, kde se podle územního plánu počítá s občanskou vybaveností.

„Byla to dlouhodobě neudržovaná zahrada. Loni jsme ji dali do pořádku a rozhodli se, že na jejím místě vybudujeme dům služeb. S architektem jsme pak dospěli k závěru, že tento název je již přežitý a tak jsme projekt pojmenovali jako obecní statek. Počítáme s tím, že tam bude prodejna potravin. Uvažujeme také o cukrárně nebo kavárně. Z ní by se lidé po točitém schodišti dostali do patra, kde má fungovat obecní knihovna a čítárna,“ popsal starosta Jaromír Malý.

V sousedících budovách bude k dispozici kadeřnictví, kosmetika a další služby. V patře obec vybuduje tři byty určené pro dočasné bydlení.

„Například pro případ přírodní pohromy, požáru nebo nepříznivé sociální situace, která by postihla někoho z místních občanů. Do budoucna může v jednom z bytů vzniknout také ordinace. Uvidíme, jaké budou potřeby zdejších obyvatel. Tím, že je pozemek přímo naproti rybníku se nabízelo udělat tam molo. Bude z pohledového betonu s imitací prken a ´vytažené´ pět až osm metrů do rybníka,“ vysvětlil starosta.

Autorem studie na obecní komunitní centrum je olomoucký architekt Miroslav Pospíšil.

„Hlušovice se v posledních letech velmi intenzivně rozvíjejí, roste počet obyvatel a podobný objekt v obci chybí. Chtěli jsme použít motiv historického hanáckého statku, protože zemědělství tam má letitou tradici. Součástí centra je velký vnitřní dvůr otevřený pro veřejnost a hosty kavárny. Sloužit má také pro kulturní a společenské akce, například kácení máje, výlov rybníka nebo velikonoční či vánoční trhy,“ naznačil architekt.

Výhodou je i to, že záměr je možné realizovat v několika etapách, což vítá také obec.

„Odhadované náklady jsou okolo čtyřiceti milionů korun, ale v reálu mohou být díky výběrovým řízením výrazně nižší. Budeme také usilovat o dotace, jednotlivé budovy navíc můžeme stavět postupně. Studii máme hotovou, teď bude následovat projektová dokumentace a žádost o stavební povolení. Podobný objekt už potřebujeme, počet obyvatel u nás prudce narůstá,“ poznamenal Jaromír Malý.

Zatímco v roce 2000 obec měla jen 256 obyvatel, nyní jich tam žije bezmála tisícovka. „Pořád se staví další rodinné domy. Museli jsme také kvůli tomu posílit kapacitu mateřské školy o další třídu,“ poznamenal starosta.