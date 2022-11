Jednou ze „stálic“ Horního náměstí v Olomouci bývala po desítky let prodejna obuvi na rohu Riegrovy ulice. Dům s prodejnou tam firma Baťa postavila již ve třicátých letech minulého století a boty se tam pak prodávaly dlouhé desítky let až do ledna 2021, kdy společnost oznámila, že obchod v Riegrově ulici uzavřela s vysvětlením, že centrum města pro ni není perspektivní.