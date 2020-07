Populární slet čarodějnic museli zrušit například i v Mezicích, kam se jindy sjížděly davy lidí z širokého okolí.

Začátek května mnohé obce na Olomoucku spojují také se stavěním májek. I tato tradice je nyní v ohrožení.

V Olomouci někteří zástupci městských částí o májce tentokrát vůbec neuvažují, jiní váhají.

Třeba v Topolanech by ji postavili jen za předpokladu, kdyby kácení na konci května směli doprovodit akcí pro veřejnost.

„Ujal se náš Gulášfest, bez něj by událost neměla smysl. Jenomže na ní se sejde mnohem víc lidí, než aktuální situace povoluje, takže záležet bude především na vývoji rozvolňování nouzového stavu,“ prozradila předsedkyně Komise městské části Topolany Eva Vařeková.

Je v kontaktu s místními členy sboru dobrovolných hasičů, kteří se mezi sebou zatím nedomluvili. Májku jsou však ochotni postavit i později.

„Je úplně jedno, jestli k tomu dojde 30. dubna, nebo až třeba třetího května. Hlavně aby to nebylo stavění i kácení jen tak naprázdno, to by nemělo smysl,“ dodala Vařeková.

Májku v Bystřici postaví, bude ale menší

Sdružení Hliník a dobrovolní hasiči ve Velké Bystřici májku postaví 30. dubna. Bude ale menší, než původně plánovali. Spíše symbolická.

„Pálení čarodějnic jsme museli zrušit. Z programu zbylo jen stavění máje. Bude to malá akce,“ povzdechl si starosta Sboru dobrovolných hasičů Velká Bystřice Jiří Čepelák.

Shromažďování zvědavců se neobává. Instalaci dřevěného kmene s věncem na vrcholu běžně nepřihlíží tolik zájemců jako při slavnostním kácení.

„Končí pro mnohé nejkrásnější měsíc v roce, a proto se musí k zemi poroučet i bystřická májka. Tentokrát bude spousta zábavy hlavně pro naše nejmenší,“ lákal na akci ještě v polovině března městský web.

O pár dní později bylo rozhodnuto o zrušení také této součásti cyklu Hanácký rok v Bystřici.

Většina oslovených organizátorů z Olomoucka se na možném stavění májky dohodne nejspíš až na poslední chvíli. Také proto, že čekají na vývoj pandemie. Vláda v noci na pátek 24. dubna sice zmírnila část opatření a urychlila například plánované znovuotevření obchodů, ale hromadné akce bez limitovaného počtu účastníků zatím nepovolila. Jak tomu bude na konci května, kdy se májky za přítomnosti obecenstva a doprovodných akcí poroučejí k zemi, lze stěží odhadovat.