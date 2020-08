Ve vypsané soutěži na zajištění péče o zatoulané psy pro město Olomouc díky nižší nabídkové ceně uspěla společnost Ajsha. Ta provozuje útulek Voříšek v Čechách pod Kosířem a splňuje rovněž požadovaná kritéria kvality služeb.

Neředínský útulek neuspěl kvůli vyšší ceně za psa a den. Liga na ochranu zvířat, která toto zařízení přes dvě desítky let provozuje, se pak obrátila na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže s návrhem na přezkoumání postupu města Olomouc.

V těchto dnech bylo řízení ze strany ÚOHS zastaveno, protože Liga na ochranu zvířat nesložila na účet ÚOHS zákonem stanovenou kauci.

„Jednalo se o sto tisíc korun. Částku jsme neuhradili a tak bylo řízení ukončeno,“ potvrdil předseda olomoucké organizace Ligy na ochranu zvířat Ivan Puhač.

Spor o průběh veřejné soutěže tím skončil a město nyní může uzavřít s vítěznou společností Ajsha novou smlouvu o zajištění péče o zatoulané psy.

„Usnesení respektujeme, veřejná zakázka proběhla transparentně a v souladu s platnou právní úpravou,“ sdělil vedoucí odboru životního prostředí Petr Loyka.

V Neředíně propustí část lidí

Péči o psy nalezené na území Olomouce zatím zajišťuje neředínský útulek.

„Během pár měsíců se to ale změní a olomoučtí pejsci se pak budou vozit do Čech pod Kosířem. Přijdeme o část příjmů, jsme kvůli tomu nuceni propustit několik zaměstnanců. Náš útulek však bude fungovat dál. Pro opuštěná zvířata budeme i v budoucnu dělat všechno, co je v našich silách,“ řekl Ivan Puhač.

O ukončení řízení ze strany ÚOHS byl již informován také vítěz soutěže, kterým je společnost Ajsha z Čech pod Kosířem.

„O ukončení řízení už víme, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nás také obeslal. Smlouva s městem zatím podepsána není,“ uvedl zástupce společnosti Ajsha Leopold Dostál.

Pro psy místo přímo v Olomouci

Již v minulosti ujistil, že pokud by péči o nalezené psy v budoucnu společnost Ajsha zajišťovala, nemusejí se Olomoučané obávat, že si pro zaběhnuté pejsky budou jezdit až do Čech pod Kosířem.

„V Olomouci bychom zřídili speciální záchytné místo s odborným dohledem a nonstop přístupem městské policie. Dojezdová vzdálenost by byla menší než je nyní, místo by bylo velmi dobře dopravně dostupné,“ rozptýlil možné obavy olomouckých pejskařů Leopold Dostál.