„Kauza“ Náměště na Hané, kde se olomoucké hejtmanství rozhodlo postavit nové bydlení pro dvanáct lidí s mentálním a fyzickým postižením a narazilo na protestní petici podepsanou stovkami místních, není v Česku první ani poslední.

Podle starostky městyse Marty Husičkové (ODS), která petici taky podepsala, nebyl městys apriori proti.

„O záměru jsme totiž předem vůbec nevěděli. Tato situace nemusela nastat, pokud by se komunikovalo a lidé měli potřebné informace,“ uvedla starostka v rozhovoru pro Deník.

Paní starostko, jak se občané žijící v lokalitě dozvěděli o záměru hejtmanství postavit v obci dům pro lidi s mentálním a fyzickým postižením z ústavu v Nových Zámcích?

Náhodou. Tím, že majitelé sousední nemovitosti zjistili, že jim někdo stojí ve vjezdu. Šli se zeptat, co se děje, a bylo jim řečeno, že se provádí geologický průzkum, protože se zde plánuje tento domov.

A jak městys získal informace?

První se o tom dozvěděla rada, a to tak, že úředník z odboru investic kraje nás požádal o souhlas, aby mohli sjet přes náš pozemek na pozemek v majetku Olomouckého kraje. Tak jsme se začali ptát, proč budou sjíždět a co budou dělat.

Předem lokalita nebyla projednána s městysem?

Ne. Sami jsme vše museli zjišťovat, až jsme získali studii, která koluje nejen Olomouckem, ale celou Českou republikou.

Kde se tedy stala chyba?

Naprostá nekomunikace. V rámci transformačního plánu se píše, jak se bude vše komunikovat. Bohužel. Mrzí mě, že když kraj koupil od soukromníka pozemek, že se třeba rady nezeptal, nemluvili s námi o tomto záměru.

Co vadí lidem nejvíce: poloha, podoba, počet klientů?

Co se nám podsouvá, že nám vadí klienti, když jich bude 12, to vůbec není pravda. Vadí nám, a souhlasí i lidé z Náměště, kteří se sami starají o postižené, zejména poloha. Ta je totiž naprosto nevhodná. Je to na kraji Náměště, takže o nějaké integraci v tomto případě nemůže být řeč, navíc od roku 1975 je ob dva pozemky veden v územním plánu Olomouckého kraje obchvat městyse. Dům má navíc stát v ochranném pásmu VN vedení. Takže v poli, u obchvatu a elektrického vedení je vhodné umístění nového domova pro občany, kteří jsou v řadě případů na některé věci mnohem citlivější než zdravý člověk?

Víte, jací klienti by zde měli žít? S jakým typem a stupněm postižení?

S podporou dva až tři. Lidé se středně těžkým tělesným a psychickým hendikepem.

Máte lidem za zlé, že se brání?

Každý člověk se bojí neznámého. Další věc je, co bude v budoucnu s objektem. Udržitelnost u projektů je pět až deset let. Víme, co bude, až skončí udržitelnost? Nevíme nic a tato obava do budoucna je silná. Pravdou je, že někteří lidé z obce se vyjadřovali dosti neomaleně. Musíme si uvědomit, že i v novozámeckém ústavu žijí lidé a potřebují pomoc.

Hejtmanství v pátek napsalo do médií, že pan hejtman jednal s vedením městyse a dům pro hendikepované už má podporu. Zástupci kraje přijeli do obce?

Protože jsem dehonestaci Náměště nemohla unést, požádala jsem o schůzku s panem hejtmanem. Ve čtvrtek jsme se sešli v Olomouci na regionální stálé konferenci, kterou řídí pan hejtman. Panu hejtmanovi jsem řekla, že k tomu nemuselo dojít, pokud by se komunikovalo a že vytipováváme pozemky, které by byly vhodnější. Upozornila jsem, že ale nejsou v majetku městyse. Pan hejtman přislíbil, že v lednu přijede do Náměště.

Na setkání s občany, zástupci petičního výboru? Samosprávou?

To se ještě bude domlouvat. Doufám, že účastnit se budou i zástupci petičního výboru, kteří žádali pana hejtmana o schůzku.

V Náměšti doposud nikdo z kraje nejednal?

Byl zde vedoucí odboru sociálních věcí a zástupce investičního odboru a pana ředitele ústavu v Nových Zámcích Šenka.

Zastupitelstvo podpořilo petici, většina členů. Budete se k ní nyní vracet? Budete řešit návrhy nových možných lokalit?

V pondělí máme pracovní jednání zastupitelstva v této věci.

Můžete přiblížit novou lokalitu?

Není možné přesouvat dům z jednoho konce na druhý konec. Máme vhodnou lokalitu v blízkosti centra městyse. Jak jsem uvedla, je to soukromý pozemek. Musíme o tom jednat a také zvažovat dopravní zátěž spojenou s provozem tohoto objektu: zásobování, návštěvy příbuzných. Možnosti parkování.

Budete trvat na jiné podobě stavby?

Když jsem viděla studii této dvoupatrové budovy, nelze souhlasit. Místní stavebníci musejí splnit podmínky, aby jejich novostavba zapadala do hanácké obce. Toto mi připomíná nějaký rozměrný bunkr se střílnami – zřejmě s ohledem na ochranné pásmo vysokého napětí, projektant asi moc variant nemá.

Hned přes pole, zjednodušeně řečeno, v Drahanovicích již stojí dům, v němž žijí hendikepovaní klienti z ústavu v Nových Zámcích. Ptali jste se na zkušenosti se soužitím? Pokud vím, nejsou zde problémy…

Víme a zajímali jsme se. Doposud problémy nebyly, žije zde v rodinném domě kolem osmi bývalých klientů z Nových Zámků, ale záměr se má rozšiřovat. K tomu bych se však nerada vyjadřovala, protože neznám podrobnosti.

Nabídl kraj něco obci, když pomůže a bude se snažit začlenit hendikepované občany z krajského ústavního zařízení zpět do společnosti?

To jste mě pobavila…(smích)

Nic takového doposud nepadlo. Pokud vím, nikde v republice. Ani ve Svitávce, kde byla situace značně vyhrocena. Skončilo to tam tak, že kraj od záměru upustil, aby měl klid, a šel to zkoušet jinam. Proto jsem koneckonců podepsala petici: když se nic nepodnikne, nikdo se s obcí nebude bavit a „zařízení“ se zde postaví sousedům navzdory. Navíc v tomto případě v místě, které je nevhodné nejen pro obec a její obyvatele žijící v dané lokalitě, ale naprosto nevhodné i pro samotné hendikepované občany