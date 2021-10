V altánku na pozemku v sousedství školní budovy žáci čtou, zpívají či získávají poznatky z environmentální výchovy. Školy budují plnohodnotné třídy vybavené nejmodernějšími technologiemi.

„Inspirovali jsme se základní školou ve Šternberku, kde se mi učebna zalíbila. Protože jsme měli vhodný pozemek, šli jsme do toho. Na projektu jsme si dali s architektem záležet a výsledek vidíte. Děti jsou nadšené! Naštěstí jsme malotřídka, takže se stihneme všichni vystřídat. Jinak by to asi byly boje,“ představoval novou učebnu ředitel štarnovské základní školy Jiří Husák.

Učebna, která bude sloužit i školní družině, je zatím ve zkušebním provozu. Oficiálně by měla být otevřena v nejbližších dnech.

Na někdejší zanedbané zahradě u budovy školy nechalo vedení vesnické malotřídky za zhruba dva miliony korun zřídit celý multifunkční vzdělávací a relaxační areál.

„Snažili jsme se o to, aby byl prostor maximálně využitý a zároveň atraktivní. Máme tady ‚záhonky‘, kde můžeme pěstovat zeleninu, venkovní tabule a různé pomůcky. Vyčlenili jsme kus pozemku jako volný prostor, aby se děti mohly proběhnout, protože pohyb potřebují. Využívat mohou i Kneippův chodník,“ ukazoval ředitel školy.

Novou venkovní učebnu letos v březnu otevřeli v Blatci.

„Když přeje počasí, jsme tam. Děti výuka venku moc baví. Máme tam prvouku, čteme tam i malujeme,“ popisovala ředitelka blatecké základní školy Hana Bednářová.

V Přáslavicích mají čerstvě zpracovaný projekt na venkovní areál s učebnou a environmentální výukou za milion korun. Proměna celé školní zahrady by podle projektu přišla na osm milionů. Obec již hledá zdroje financování.

„Nechceme jít cestou altánku, ale moderní, plnohodnotné učebny, která bude kompletně zasíťovaná a bude vybavena interaktivní tabulí,“ vysvětlovala záměr starostka Přáslavic Jitka Ivanová.

„Žáci si vezmou tablety a budou s nimi pracovat venku, na vzduchu, což jim celkově prospěje,“ dodala starostka.