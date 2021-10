Parkovné se bude platit prostřednictvím dvou automatů na náměstí, do nichž motorista zadá registrační značku auta. „Automat nebude vydávat žádný parkovací lístek, pouze informace přenese do systému městské policie; zájemce si však může nechat vytisknout účtenku,“ připomněl mluvčí radnice Marek Juráň.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.