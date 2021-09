„Na historickém náměstí je moc aut, nějaká regulace je potřeba, i když to pro nás bude znamenat komplikace,“ řekly Olomouckému deníku například prodavačky z pekařství na Masarykově náměstí.

To místním chybělo, když kritizovali původní rozhodnutí vedení města. Hlavně ale poukazovali na původní, podle nich nepřiměřeně vysoký poplatek za roční kartu, který ani po jeho zaplacení nedává garanci, že vůbec zaparkují.

„Parkovné se platí prostřednictvím dvou automatů na náměstí, do nichž motorista zadá registrační značku auta. Automat nebude vydávat žádný parkovací lístek, pouze informace přenese do systému městské policie; zájemce si však může nechat vytisknout účtenku,“ připomněl mluvčí radnice Marek Juráň.

