V čele Luběnic stojí starosta Jan Blaho už druhé volební období. Až do podzimu 2014, kdy na úřad nastoupil, přitom nebyl ani členem tamního zastupitelstva. Funkci přebíral z rukou svého dědečka Jaroslava Matiáše, který ji zastával tři volební období.

Starosta Luběnic Jan Blaho. | Foto: Deník/Magda Vránová

Bylo pro vás jednodušší, když vás do funkce starosty uvedl blízký člen vaší rodiny?

Měl jsem tehdy čerstvě po škole. Vystudoval jsem právo ve veřejné správě, krátce před volbami jsem se přestěhoval do Prahy a nastoupil tam do nového zaměstnání. Proběhly komunální volby a já se po dvou měsících vracel domů do Luběnic. Do té doby jsem nebyl ani členem obecního zastupitelstva a najednou jsem měl ze dne na den dělat starostu. Naštěstí mě dědeček do všeho postupně zasvětil a se vším mi ochotně pomáhal. Přál bych něco takového každému začínajícímu starostovi. Je to obrovská pomoc pro každého, kdo chod úřadu detailně nezná a má ze dne na den zajistit kompletní fungování obce.