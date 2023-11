Kde by měl vyrůst nový pětadvacetimetrový krytý bazén a co všechno by měl Olomoučanům nabídnout?

Ředitel společnosti Aquapark Olomouc Dalibor Přikryl ukazuje parcelu, kde by měl vzniknout nový krytý bazén | Video: Vránová Magda

Nový bazén by se měl stavět na zatravněné parcele o rozloze přibližně 6600 metrů čtverečních vzdálené jen pár desítek metrů od vstupu do aktivity parku, který je součástí letního areálu aquaparku. Počítá se tam také s novou příjezdovou komunikací a přibližně třemi desítkami parkovacích míst.

„Bude se jednat o samostatnou budovu, kde kromě bazénu o rozměrech 25 krát 20 metrů bude v provozu dětský výukový bazén. V plaveckém bazénu má být osm drah, máme ambici pořádat tam v budoucnu také závody,“ popsal ředitel společnosti Aquapark Olomouc Dalibor Přikryl.

Menší wellnes v suterénu

V suterénu nové budovy by mělo fungovat menší wellness pro relaxaci návštěvníků. Součástí bude také sauna s možností vyjít ven na zahradu.

„Cílem je propojit krytý bazén s letním areálem aquaparku a aktivity parkem, vstupovat se do něj bude přes turniket. Dětský výukový bazén by v budoucnu kromě základních škol mohly využívat také mateřské školy, z jejich strany je o výuku plavání značný zájem,“ sdělil Dalibor Přikryl.

Do čtyř let, pokud bude dotace

V příštím roce by podle něj mohla být hotová projektová dokumentace a vydáno stavební povolení. Pokud se podaří získat dotaci, mohl by nový bazén zahájit provoz do čtyř let.

„Rekonstrukce plaveckého stadionu by měla probíhat zřejmě v letech 2027 nebo 2028, bude nutné opravit bazénovou vanu a řešit také statiku střechy. Každý rok tam přijde okolo tří set tisíc návštěvníků. Vodní plocha v Olomouci dlouhodobě chybí a je potřeba ji rozšířit o další,“ konstatoval ředitel společnosti Aquapark Olomouc.

Modernizace "plavečáku" do léta

V příštím roce podle něj projde úpravami letní areál plaveckého stadionu, kde se počítá s modernizací venkovních oblékáren a instalací sprch.

„Připravujeme také zpřístupnění tobogánu z letního areálu, kde vybudujeme nové schodiště. Návštěvníci se z něj dostanou přímo do tobogánové věže. Vše bude hotové ještě před zahájením nové letní sezony, už probíhá výběrové řízení na zhotovitele,“ dodal Dalibor Přikryl.

Čtvrt miliardy

Nový pětadvacetimetrový krytý bazén by měl během několika let vzniknout v areálu olomouckého aquaparku. Projekt, který je podmínkou podání žádosti o dotaci, má připravit společnost Aquapark Olomouc. Pokud se vše podaří, mohla by být stavba zahájena během let 2025 až 2026.

Krytý plavecký stadion z roku 1965 už kompletní rekonstrukci, která může trvat až dva roky, potřebuje. Zda k výstavbě náhradní vodní plochy během několika let dojde, bude z velké míry záležet na získání dotace z Národní sportovní agentury. Podle studie by malá bazénová hala měla stát zhruba 250 milionů korun. Dotace by mohla dosáhnout 70 až 100 milionů korun.