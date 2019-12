Na místě průmyslového areálu bývalého Mila na Tabulovém vrchu v Olomouci by měl už na jaře příštího roku vyrůstat Kaufland.

Obchodní centrum je navrženo s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími s celkovou zastavěnou plochou 7140 metrů čtverečních. V suterénu plánuje investor hromadnou garáž s přístupem do prvního patra.

V lokalitě se počítá s okružní křižovatkou a úpravou komunikací Hněvotínská a Okružní.

Pitralon i mýdlo s jelenem

„Jsme bez práce. Pomůžeme s mýdlem v Kutné Hoře, kam se zařízení stěhuje, a tak za dva tři měsíce definitivně končíme. Radost z toho nemáme,“ popisovali pánové František a Marek, kteří ve výrobní hale pomáhali demontovat míchačky na zubní pasty.

„Pětadvacet let jsem dělal na Mile, jak je dnes Šantovka, sedmnáct let tady v Hněvotínské. A zase se bourá,“ posteskl si pan František, pro něhož byl pohled na bagr zakusující se do betonu zdrcující.

V největší hale, která půjde k zemi v průběhu tohoto a příštího týdne, se vyráběly mýdla, šampony, zubní pasty, prací gely. Taky „legendární“ Pitralon. Práci zde měla přibližně stovka lidí.

„Odtud začala vyjíždět mýdla s jelenem,“ poukázala dvojice, někdejší technici závodu.

Demoliční práce by měly pokračovat do března příštího roku.

„Výstavba nové prodejny bude zahájena neprodleně po vydání veškerých stavebních povolení,“ sdělila Deníku mluvčí společnosti Kaufland Renata Maierl.

Nákupák pro nové rezidence

Kaufland koupil pozemky na lukrativní olomoucké adrese od ústeckého výrobce drogistického zboží společnosti Schicht. Řetězec už získal územní rozhodnutí pro obchoďák, stejně tak pro chystanou okružní křižovatku a úpravy komunikací Hněvotínská – Okružní.

Obchodní centrum navrhuje s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími s celkovou zastavěnou plochou 7140 metrů čtverečních.

Do Kauflandu a z něj by motoristé jezdili z ulic Okružní a Hněvotínská.

Vznikne 325 parkovacích míst, přičemž 113 je navrženo jako nekryté parkoviště a větší část, 212 parkovacích míst, bude zapuštěna do terénu pod obchodním domem.

„Zahájení stavebních prací předpokládáme v kalendářním roce 2020,“ dodala mluvčí k novému obchoďáku v katastrálním území Nová Ulice a Neředín.

V lokalitě vyrůstají nové bytové domy a nejbližší nákupní centrum se nachází na Horním Lánu, kam jezdí zákazníci do Terna a OC Haná.

Právě výstavbou několika stovek bytů v západní části krajského města, zejména „Rezidence Hněvotínská - Za hřbitovem“ zdůvodňuje investor, proč by měl v Olomouci vyrůst jeho další obchoďák.