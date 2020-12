Rozsah regionální dopravy Českých drah (ČD) zůstane na podobné úrovni.

K hlavním novinkám bude patřit úprava dopravního konceptu v úseku mezi Petrovem nad Desnou a Sobotínem, kde nově pojedou vlaky o víkendech po celý rok.

Mezi Petrovem a Sobotínem celý rok

ČD budou olomouckému regionu zajišťovat v pracovní dny celkově 537 regionálních vlaků, o víkendech pak průměrně 422 spojů.

„Největší změnou bude rozšíření provozu v úseku mezi Petrovem a Sobotínem. Dosud tu vlaky jezdily o sobotách, nedělích a svátcích jen o letních prázdninách, nově tu budou naše vlaky jezdit o víkendech a svátcích celoročně,“ informovala Hana Motyková, ředitelka Regionálního obchodního centra ČD v Olomouci, o požadavku kraje, přesněji koordinátora dopravy KIDSOK.

Modernizované Stadlery až v druhé půlce roku

V souvislosti s pokračující rozsáhlou stavební činností na železnici bude během jízdního řádu 2021 v některých úsecích omezena vlaková doprava.

„Dočasně snížený komfort cestování bude zejména v úseku Olomouc hl.n. – Uničov, kde budou pokračovat stavební práce na kompletní modernizaci a elektrifikaci tratě, a také v úseku Olomouc hl.n. – Přerov – Hranice na Moravě z důvodu pokračující stavební činnosti v Dluhonicích a přilehlých úsecích,“ sdělila mluvčí ČD Vanda Rajnochová.

Ve druhé polovině roku ČD nasadí do provozu slíbené modernizované jednotky řady 646 od Stadleru.

„Nasazovat je budeme na tratích z Olomouce do Drahanovic a Moravského Berouna, ze Šumperku do Jeseníku a z Lipové Lázní do Javorníku ve Slezsku,“ sdělila ředitelka Hana Motyková.

Omezení spojů kvůli covidu pokračují

České dráhy i se změnou jízdních řádů od 13. prosince dál pokračují v omezení či zrušení některých dálkových, ke kterým přistoupily na podzim kvůli epidemiologické situaci.

Před Vánocemi však obnovují provoz dvou párů Valašských expresů mezi Prahou a Olomoucí, které tak pojedou v celé trase Praha – Púchov a zpět.

Více o aktuálních omezeních v dálkové dopravě na webu Českých drah

Podobně v novém jízdním řádu prozatím zachová na podzim zavedené omezení spojů i Regiojet.

Aktuální rozpis provozovaných vlakových spojů na webu Regiojetu

Přehled změn v regionální dopravě Českých drah v Olomouckém kraji

Trať 017 Dzbel – Česká Třebová

Dopolední víkendový vlak Os 24708 s odjezdem z Prostějova hl.n. v 10:02 a vlak Os 24713 z Moravské Třebové v 11:49 již nepojede v úseku Dzbel – Moravská Třebová a zpět. Doprava na trati 017 je přizpůsobená potřebám Pardubického kraje.

Trať 270 v úseku Olomouc hl.n. – Přerov a trať 271 v úseku Přerov – Hranice na Moravě

Spěšné vlaky relace Olomouc hl.n. – Vsetín nově pojedou v úseku z Olomouce hl.n. do Hranic na Moravě celoročně v pracovní dny, vyjma školních prázdnin. O víkendu bude zaveden nový spěšný vlak s odjezdem z Přerova v 7:39 a příjezdem do Vsetína v 8:48.

Trať 291 Zábřeh na Moravě – Kouty nad Desnou, Petrov nad Desnou – Sobotín

Na trati bude zaveden nový model vlakové dopravy v úseku (Šumperk –) Petrov nad Desnou – Sobotín. Víkendové spoje pojedou v tomto úseku celoročně (dosud jezdily jen v období letních prázdnin).

Trať 294 Hanušovice – Staré Město pod Sněžníkem

Poslední pár vlaků Os 13682 s odjezdem z Hanušovic ve 22:05 a Os 13685 s příjezdem do Hanušovic ve 22:50 již nepojede.

Tratě 292 Šumperk – Krnov a 297 Mikulovice – Zlaté Hory

Na těchto tratích bude o hlavních školních prázdninách zavedený nový víkendový spoj Os 23661 z Jeseníku (odj. v 19:14) do Zlatých Hor (příj. v 19:51). V opačném směru pojede ve stejném období i víkendový vlak Os 23662 ze Zlatých Hor (odj. 19:56) do Mikulovic (příj. 20:11). Motorový vůz, který bude zajišťovat tento spoj, bude z Mikulovic pokračovat dále na vlaku Sp 1446 směrem do Jeseníku a Lipové Lázní s další přestupní vazbou do Šumperku (příj. ve 22:49) a Javorníku ve Slezsku (příj. ve 21:49).

(zdroj ČD)

Kompletní změny jízdních řádů od 13. prosince 2020 na webu IDSOK