Nové spěšné vlaky, rozšířené autobusové linky a nasazení tří desítek moderních souprav. To jsou podle olomouckého hejtmanství hlavní změny v jízdních řádech vlaků a autobusů v regionální dopravě, které začnou platit od 10. prosince. Lidem by se mělo výrazně ulehčit například cestování ze Šumperska do Olomouce a zpět. Na všech elektrických tratích již budou jezdit pouze moderní jednotky RegioPanter.

RegioPanter na trati Olomouc - Uničov | Video: Tauberová Daniela

„Změny v jízdních řádech reagují na požadavky cestujících a také na jeden z cílů Olomouckého kraje, kterým je kvalitní a rychlá veřejná doprava,“ shrnul hejtman Josef Suchánek.

Změny od konce tohoto týdne konkrétně na Olomoucku pocítí cestující zejména v oblasti Šternberska a Uničovska, kde přibydou autobusové linky mezi Uničovem a Litovlí, nové školní spoje pojedou do Šumvaldu a Štěpánova. Další autobusy pak posílí dopravu do Jívové.

„Na Šumpersku vyjedou nové spěšné vlaky, které propojí sever regionu s krajským městem. Z Velkých Losin přes Šumperk budou vyjíždět tak, aby byly v Olomouci před půl sedmou a půl osmou ráno, zpět bude nový spěšný vlak vyjíždět v 15:30,“ sdělila Kateřina Suchánková, ředitelka Koordinátora integrovaného dopravního systému Olomoucké kraje.

Ve veřejné dopravě v kraji zdraží papírové jízdenky

Podle Českých drah dojde celkově k mírnému zvýšení rozsahu regionální dopravy v Olomouckém kraji o 200 tisíc na 6,5 milionu vlakokilometrů. V regionu bude národní dopravce zajišťovat průměrně 476 regionálních vlaků v pracovní dny a 350 regionálních vlaků o víkendech.

„Na základě požadavku objednatele regionální dopravy budou zajištěné nové spěšné vlaky z Velkých Losin do Olomouce a z Olomouce do Starého Města u Uherského Hradiště. Spěšné vlaky na lince z Olomouce do Jeseníku nabídnou větší kapacitu,“ informoval mluvčí Českých drah Petr Pošta.

V polovině příštího roku bude podle dopravce zároveň dokončena dodávka 27 elektrických jednotek RegioPanter.

„Tato moderní vozidla zajistí společně se třemi podobnými jednotkami z předchozí série provoz na všech elektrifikovaných tratích v regionu,“ uvedl Pošta.

Zpoždění vlaků přes Šternberk? Záměrně vybraná trať, vysvětluje Správa železnic

Kompletní dodávkou nových třívozových jednotek řady 640 RegioPanter druhé generace tak bude podle dopravce provoz na všech elektrických tratích zajištěn pouze těmito moderními nízkopodlažními vozidly a vzniknou tři hlavní páteřní linky kraje: ze Šumperka přes Uničov, Olomouc a Přerov do Vyškova, z Olomouce přes Přerov a Hranice do Vsetína a z Nezamyslic přes Prostějov, Olomouc a Zábřeh na Moravě do Koutů nad Desnou.

Všechny změny jízdních řádů přináší web idsok.cz. Zde najdou zájemci také informace o výlukách, e-shop jízdenek nebo vyhledávač dopravního spojení.

Změny na linkách ČD v Olomouckém kraji

Trať 271 Přerov – Hranice na Moravě – Bohumín

Nový jízdní řád zde

V první polovině roku 2024 bude dokončena kompletní obměna dosud provozovaných elektrických jednotek za nové třívozové jednotky RegioPanter i na lince z Olomouce a Přerova do Hranic na Moravě a Vsetína.

Z důvodu plánovaného přerušení provozu na železniční infrastruktuře v úseku Lipník nad Bečvou – Hranice na Moravě ve dnech od 2. ledna do 15. února 2024 bude první ranní vlak s odjezdem z Přerova ve 3:52 a v opačném směru s odjezdem z Hranic na Moravě ve 4:24 nahrazen v celém úseku náhradní autobusovou dopravou.

V průběhu roku 2024 očekáváme rozsáhlou výlukovou činnost na úseku Lipník nad Bečvou – Hranice na Moravě z důvodu opravy Jezernických viaduktů. V této souvislosti dojde na železniční infrastruktuře Správy železnic k výraznému kapacitnímu omezení a propustnosti celé tratě. Předpokladem je, že po dobu trvání náročné stavební činnosti budou regionální osobní vlaky nahrazeny autobusy v úseku z Lipníka nad Bečvou do Hranic na Moravě. Konkrétní a bližší informace budou následně zveřejněny jak v dotčených stanicích, tak i na internetové adrese www.cd.cz/omezeniprovozu.

Tratě 270 Přerov – Olomouc hl.n. – Zábřeh na Moravě a 291 Zábřeh na Moravě – Šumperk – Kouty nad Desnou / Petrov nad Desnou – Sobotín

Nový jízdní řád 270 zde

Nový jízdní řád 291 zde

K zajištění rychlého návozu z okolí Šumperka do zaměstnání a škol v Olomouci budou vypraveny v pracovní dny nové spěšné vlaky z Velkých Losin do Olomouce a zpět. První vlak s odjezdem z Velkých Losin v 5:29 obslouží všechny stanice a zastávky do Zábřehu na Moravě, následně zastaví až na olomouckém hlavním nádraží v 6:28.

Druhý spěšný vlak s odjezdem v 6:33 projede zastávky Velké Losiny zámek a Vikýřovice u penzionu, po odjezdu ze Šumperka v 6:54 zastaví až v Olomouci v 7:26.

V opačném směru bude veden rychlý spoj z Olomouce v 15:28 a se zastavením až v Šumperku v 15:59. Následně pak spoj zastaví ve všech stanicích a zastávkách až do Velkých Losin s příjezdem v 16:27.

Trať 301 Olomouc - Prostějov - Nezamyslice

Nový jízdní řád zde

V souvislosti s nasazením jednotek RegioPanter budou obnoveny spěšné vlaky mezi Olomoucí a Prostějovem v časových polohách, na které byli cestující zvyklí v posledním roce jejich provozu,odjezdy spěšných vlaků ze žst. Olomouc hl.n. 14:06 a 16:06,odjezdy spěšných vlaků ze žst. Prostějov hl.n. 7:37, 15:37 a 17:37. Ranní spěšný vlak pojede nově každý pracovní den a bude prodloužen z Nezamyslic, když mezi Nezamyslicemi a Prostějovem bude zastavovat ve všech stanicích a zastávkách.

Trať 280 Hranice na Moravě – Vsetín

Nový jízdní řád zde

V první polovině roku 2024 předpokládáme kompletní obměnu dosud provozovaných elektrických jednotek za nové třívozové jednotky RegioPanter.

Trať 292 Šumperk – Jeseník – Krnov

Nový jízdní řád zde

Jízdní řád na této trati bude beze změn. Na základě požadavku Olomouckého kraje budou všechny spěšné vlaky Sp 1401 – 1412 relace Zábřeh na Moravě – Jeseník posíleny denně o další vůz s kapacitou 80 míst k sezení. Posílením spojů bude zároveň možné přepravit až 18 jízdních kol.

Trať 294 Hanušovice – Staré Město pod Sněžníkem

Nový jízdní řád zde

Vlaky na této trati budou v obou směrech odjíždět o 2 minuty později. Ranní školní vlak z Hanušovic odjede o 10 minut dříve, a to již v 6:45 a do Starého Města pod Sněžníkem dojede v 7:03. Důvodem je zajištění přestupní vazby s veřejnou linkovou dopravou.

Trať 330 Olomouc- Přerov - Břeclav

Nový jízdní řád zde

Na základě požadavku Olomouckého a Zlínského kraje budou zavedeny nové spěšné vlaky relace Olomouc hl.n. – Otrokovice – Staré Město u Uherského Hradiště. Z Olomouce spoje vyjedou vždy v pracovní dny v 14:01 a 16:01, v opačném směru dojedou do Olomouce v 7:54 a 15:54.

Zdroj ČD a IDSOK