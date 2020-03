Veřejnou sbírku knih vyhlásila vědecká knihovna u příležitosti celostátní akce Březen měsíc čtenářů.

„Lidé je mohou nosit po celý březen v maximálním počtu dvaceti kusů. Vítány jsou zejména staré publikace se zažloutlými stránkami. Překážkou nejsou ani stránky bílé nebo jinak barevně upravené. Podmínkou je výška od 20 do 32 centimetrů a šířka od 10 do 21 centimetrů. Tloušťka svazku by měla být minimálně jeden centimetr,“ popsala přesné parametry publikací ředitelka knihovny Iveta Tichá.

Sběrné místo je na vrátnici hlavní budovy vědecké knihovny. Lidé by tam měli nosit knihy se zachovalou vazbou a deskami. Svazky také nesmějí být navlhlé nebo plesnivé. Architektonický návrh počítá se stěnou, kterou budou tvořit staré knihy.

„V přístavbě červeného kostela nově vznikne místo pro koncerty, výstavy nebo kavárny. Investice vyjde kraj na více než 100 miliónů korun,“ popsal náměstek hejtmana pro kulturu Petr Vrána.

Podrobné informace ke sbírce knih zájemci najdou na www.vkol.cz.