Na Tabuláku vyroste tato moderna. Stavba špičkového centra začala

Demolice v Hněvotínské ulici začala. Těžká technika se pustila do starého objektu v sousedství Teoretických ústavů, kde Univerzita Palackého (UP) postaví moderní čtyřpodlažní novostavbu. Sloužit bude Lékařské fakultě i Fakultě zdravotnických věd UP.

