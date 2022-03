„Na Neonatologických dnech v roce 2019 v Olomouci jsem představil projekt House of Europe a především jeho podobu pomoci ukrajinské neonatologii. Poté jsme měli příležitost v této zemi přednášet a naopak kolegyně z velkých měst Ukrajiny přijížděly k nám do Olomouce na stáž. Nyní projekt pomoci dostal nové, takřka absurdní rozměry. O to víc jsem rád, že se podařilo zásilku potřebných věcí zrealizovat,“ uvedl primář Novorozeneckého oddělení FN Olomouc Lumír Kantor.