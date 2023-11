Olomouc kupuje devět nových tramvají. Kdy začnou jezdit?

Devět nových plně nízkopodlažních tramvají s oboustranným odbavováním cestujících pořídí Dopravní podnik města Olomouce (DPMO). Kupní smlouva je již podepsaná, vozy by měly být v provozu do dvou let.

Rok tramvajové tratě přes Nové Sady | Video: Vránová Magda

Veřejnou zakázku na dodávku devíti plně nízkopodlažních tramvají s oboustranným odbavováním cestujících vyhrála společnost Pragoimex s vozy typu EVO1/o. Tento typ se dveřmi na obou stranách už cestující v Olomouci znají, stejné tramvaje již jezdí s evidenčními čísly 121 až 124. Tramvaje přes Nové Sady jezdí rok. Jsou přínosem? Hlasujte Firma má na dodání a výrobu vozů dva roky, vozy budou vybavené například klimatizací, USB zásuvkami a dalšími novinkami v oblasti technologií a bezpečnosti. Jedná se o tramvaje, které DPMO primárně potřebuje na provoz na trati na Nové Sady, kde není na konci smyčka na obracení vozů. Tento typ tramvají je pro dopravní podnik výhodný také při rekonstrukcích stávajících tratí. „Díky oboustranným soupravám bylo možné v nedávné době například zachovat částečný tramvajový provoz v centru města při budování mostu na Masarykově třídě. Vozy budou vybaveny klimatizací, automatickým systémem sčítání cestujících a také vyhřívanými sedačkami, které jsme minulý rok zkušebně instalovali do dvou vozů a cestující si je chválí,“ informoval Jaroslav Michalík, předseda představenstva DPMO. VIDEO: Vánočně vyparáděné tramvaje vyjely do ulic. Kdy a kde je můžete potkat Tramvaje EVO1/o jsou vybaveny celkem sedmi dveřmi, čtyřmi na pravé straně a třemi na levé straně tramvaje s možností otevření ve směru jízdy pouze na pravé straně. Kapacita tramvají je 27 sedících a 85 stojících cestujících. Vozy jsou plně nízkopodlažní, mají klimatizaci a umožňují nabíjení elektronických zařízení prostřednictvím USB zásuvek. Interiér chrání nástřik nanotechnologií proti zápachu a bakteriím a ochranná folie proti vandalismu. Pěší zóna v Palackého? Oprava tramvajové trati má radikálně proměnit ulice Pořizovací cena devíti vozů je 314,5 milionů korun, náklady na servis vozů po dobu čtyř let budou 14,7 milionů korun a 81 procent uznatelných nákladů z pořizovací ceny pokryje dotace z Integrovaného regionálního operačního programu.

