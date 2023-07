Dopravní podnik města Olomouce (DPMO) vypsal tendr na dodávku devíti tramvají. Odhadovaná cena je 289 milionů korun. Podnik počítá se spolufinancováním projektu z evropského programu IROP.

Tramvaje DPMO. Ilustrační foto | Foto: Deník/Jiří Kopáč

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a uvedení do plného provozu devíti kusů nízkopodlažních tramvají s oboustranným odbavováním cestujících.

Předpokládaná hodnota zakázky je 289 350 000 korun bez DPH a součástí je i servis po dobu 26 let.

Předpokládané zahájení plnění je listopad letošního roku. Poslední kus by měl být dodán do dvou let.

Městský podnik počítá se spolufinancováním nákupu z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu IROP.

Vozový park DPMO v současnosti zahrnuje 72 tramvají, z toho tři historické. Průměrné stáří olomouckých tramvají je 14 roků.

Zatím nejnovější tramvaj EVO1/o s evidenčním číslem 124 dorazila do Olomouce v lednu minulého roku a DPMO za ni zaplatil 28 milionů korun bez DPH. Dotace pokryla 85 procent.