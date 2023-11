Nový magistrát v Přerově

Vizualizace přestavby nevzhledné administrativní budovy na náměstí T. G. Masaryka v Přerově, vznikne tam nové sídlo magistrátuZdroj: Magistrát města Přerova

Dlouhé debaty se v Přerově vedly o tom, zda bylo prozíravé koupit zchátralou administrativní budovu – takzvaný „bývalý Emos“ na Masarykově náměstí. Je půl století stará a její kancelářský vzhled do historické podoby náměstí nezapadá.

Přerovští radní se nakonec rozhodli zchátralou budovu zrekonstruovat a proměnit v nové sídlo magistrátu. Odvážné rozhodnutí, které bude stát 300 až 312 milionů korun bez DPH, využije každý centimetr rozlehlého komplexu - počítá se nejen s kancelářemi, ale i kavárnou s vyhlídkou na střeše.

Pod návrhem na proměnu jsou podepsáni autoři ze společnosti Anagram&Gruppa - vyřešili totiž nejlépe, jak propojit úřad s náměstím.

„Nebude to úřad, kde se ve tři nebo v pět odpoledne zavře a už sem nikdo nevstoupí. Přístupná bude kavárna s vyhlídkou na střeše, odkud se budou moci lidé podívat do okolí. Architektonicky zajímavým prvkem je schodiště, vedoucí podél průhledné fasády,“ přiblížil Igor Kovačevič, který pro město zajišťoval soutěžní dialog.

S přípravami stavby se nyní finišuje. Komise vybírá zhotovitele, o kterém rozhodnou na svém zasedání 9. října zastupitelé. Stavba by měla začít ještě letos a město počítá se státní dotací ve výši 167 milionu korun. „Věříme, že se rekonstrukci podaří zahájit letos. Samotná stavba by pak probíhala v letech 2024 a 2025. Úředníci by se měli nastěhovat do nového objektu v roce 2026,“ upřesnila mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Co po rekonstrukci budovy bývalého Emosu Masarykovo náměstí získá? Moderní stavbu, která dostane úředníky, dosud roztříštěné na několika místech ve městě, pod jednu střechu. Ocení to zejména občané, kteří při vyřizování svých záležitostí přecházejí z jedné budovy do druhé. Stavba navíc přinese život do „mrtvého“ centra města, které ožívá jen během Svatovavřineckých hodů a adventních trhů, což je velká škoda.