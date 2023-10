Rekonstrukce bývalé Jednoty

Vizualizace proměny budovy Jednoty v centru Olomouce na moderní polyfunkční důmZdroj: atelier-r, Miroslav Pospíšil

Kde bude stát: třída Svobody

Kdy bude hotová: práce v létě začaly, během dvou až tří let má být hotovo

Kdo za stavbou stojí: společnost GERI Plus Ivana Geršiho a Josefa Endla

Za kolik: investoři rozpracované projekty nekomentují

Co najdete uvnitř: v přízemí zůstane současná prodejna potravin, ve druhém patře vysokoškolské koleje a ve třetím až sedmém patře budou byty s vyšším standardem vybavení, v nejvyšším patře vznikne japonská restaurace s terasou

Zchátralá budova bývalé Jednoty se už pár týdnů proměňuje na moderní polyfunkční dům. V přízemí pro Olomoučany zůstane zachována současná prodejna potravin. Ve druhém podlaží se počítá s vysokoškolskými kolejemi a ve třetím až sedmém patře s jedno a dvoupokojovými nájemními byty. Nejvyšší patro bude zabírat japonská restaurace s prostornou terasou.

Patro pro vysokoškoláky nabídne také kuchyňky, prádelnu, studovnu a fitcentrum. „Ve třetím až sedmém patře vzniknou nadstandardní nájemní byty pro mladou generaci. V osmém patře bude fungovat japonská restaurace s příjemnou terasou, jejíž součástí bude také vzrostlá zeleň. Budova bude mít v úrovni druhého a nejvyššího podlaží zelenou střechu. V domě by mohlo bydlet přibližně stopadesát až stosedmdesát nájemníků,“ předpokládá olomoucký architekt Miroslav Pospíšil, který je autorem projektu na proměnu Jednoty.

Z budovy Jednoty mizí plášť. Chystá se proměna s exotickou restaurací na střeše

Fasádu moderního domu má zdobit přibližně pět desítek stromů. Na plochách fasád budou zavěšené balkóny, jejichž součástí budou speciální boxy se závlahou. Porostou v nich speciálně vypěstované stromy, které budou pozitivně ovlivňovat klima v okolí stavby.

Zvažuje se také malé prosklené bistro ve Švédské ulici. Kolemjdoucí by si tam mohli koupit pokrmy z japonské restaurace umístěné v nejvyšším patře. Předběžně se počítá rovněž s úpravami v Divadelní ulici. Tam nyní chodci procházejí kolem rampy pro zásobování prodejny potravin a zákoutí s kontejnery na odpadky. Zázemí pro zásobování zůstane na stejném místě, ale bude od pohledů kolemjdoucích odcloněno kovovým lamelovým paravánem podobně, jako je tomu u nákupní galerie Moritz, ale bude se jednat o „jemnější“ provedení.

Švédská ulice má šanci na proměnu: nové bistro, zahrádka i zeleň

