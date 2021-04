Nové očkovací středisko v areálu AL INVESTu Břidličná neslouží jen občanům okresu Bruntál a Moravskoslezského kraje. Registrovat se sem mohou například občané z okolí Uničova, Šternberka nebo Moravského Berouna, pokud jim to spádově vyhovuje. Centrum bude v provozu každý všední den od 8 do 16 hodin. Za směnu zde zvládnou naočkovat až 300 klientů.

Nápad Jana Krkošky

S nápadem zřídit očkovací centrum v poněkud odlehlém podhorském regionu přišel náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj Jan Krkoška.

Nové očkovací centrum v průmyslovém areálu AL INVESTU Břidličná je ukázkou dobré spolupráce kraje, nemocnice a soukromého sektoru. Jako první se zde nechal naočkovat starosta Břidličné, který už má sedmdesátku za sebou.Zdroj: Deník/František Kuba

„Do Břidličné i jejího okolí jezdím poměrně často, protože je zde nádherná příroda. Bohužel je v této oblasti hůře dostupná zdravotní péče. Do multioborové nemocnice v Krnově to mají lidé i přes hodinu jízdy. Proto jsem oslovil ředitele krnovské nemocnice, zda by zde nešlo vybudovat očkovací centrum. Ten nápad podpořil. Vhodné prostory zadarmo nabídl AL INVEST, který je největším zaměstnavatelem v této části regionu,“ sdělil Jan Krkoška.

Hejtman: přiblížit očkování k lidem

Slavnostního stříhání pásky v Břidličné se ujal také hejtman Ivo Vondrák. „S rostoucím počtem dodaných vakcín musíme navýšit také počet očkovacích míst. V Břidličné vzniklo jednatřicáté místo, které máme k dispozici v Moravskoslezském kraji. Jsem rád, že ho otevíráme právě tady v místech, které jsou daleko hůře dostupné. Právě o tom to celé je: co nejvíc přiblížit očkování k lidem. Samozřejmě distribuujeme dál vakcíny také našim praktickým lékařům, ale tam už je to vázáno na AstruZeneca, kterou nedostáváme v takových dodávkách jako třeba Pfitzer,“ řekl při slavnostním otevření hejtman Vondrák a pochválil jak v době covidu funguje spolupráce se zdravotníky i podnikateli a jejich firmami.

Personál z krnovské nemocnice

Krnovská nemocnice kromě nového očkovacího centra v Břidličné zajišťuje také akutní péči, několik covidových jednotek, a také další odběrové a očkovací centrum.

„Najíždíme na běžný provoz včetně plánované operativy a zároveň se staráme o pacienty s covidem, takže stávající personál je maximálně vytížen,“ vysvětlil ředitel nemocnice Ladislav Václavec s tím, že dostupnost očkování v celém okrese Bruntál je pro něj prioritou.

„Podařilo se nám sehnat lékaře, zdravotní sestry i administrátory. Tempo očkování nyní bude závislé na dodávkách očkovacích látek,“ informoval ředitel Ladislav Václavec.

Průmysl a injekce v jednom areálu

Společnosti AL INVEST cítí sepjetí s místem kde dlouhodobě podniká. Bylo pro ni samozřejmostí nabídnout své prostory v Břidličné.

„Očkovací centrum vzniklo v prostoru, kde se měly původně pořádat společenské akce. Očkovací centrum ho může bezplatně využívat tak dlouho, dokud to bude potřeba. Jen prosíme veřejnost, aby dodržovala bezpečnostní opatření v našem areálu. Přeci jen jsme průmyslový závod,“ uvedl předseda představenstva David Bečvář. V areálu AL INVESTU výrobce hliníku je takový orientační systém, že cestou od vrátnice k očkovacímu centru nikdo nemůže zabloudit.

Zapojila se také krnovská Kofola, která do Břidličné dodává zdarma nápoje pro zdravotníky i naočkované občany. Celý projekt se podařilo realizovat během pouhých tří týdnů. Hejtman Vondrák ujistil, že vakcíny v Moravskoslezském kraji jsou rozdělovány do všech okresů tak, aby bylo možné očkovat průběžně na celém území. Systém musí být připraven na situaci, až se dodávky vakcín začnou postupně zrychlovat.