Nové šatny nebo lépe řečeno dvoupatrová multifunkční budova, by měla vzniknout na západní straně zimního stadionu na místě, kde jsou momentálně tenisové kurty a minigolf.

"Budova má být dvoupatrová na rozloze přibližně 1500 metrů čtverečních. V přízemí bude třináct šaten pro hráče, šatny pro trenéry a rozhodčí. V prvním patře budou další prostory, o kterých právě v těchto dnech jednáme. Celková naprojektovaná cena byla navíc ještě daleko vyšší," popisuje primátor František Jura (ANO 2011).

Jsou potřeba, shoduje se i opozice

K projektu má co říct i lídr opozice z hnutí Na rovinu! Aleš Matyášek (TOP09).

"Projekt sám o sobě není špatný. Nejsem sice odborník na zimní stadiony, ale předpokládám, že si dispozice navrhli sami hlavní uživatelé. Tedy hokejisté a krasobruslaři. Dělal jsem si malé srovnání s cenovou hladinou 2019. Celkový objem této stavby je, pokud dobře počítám z projektu, přibližně 14600 kubíků takže kubík vychází na cca 6,3 tisíc korun. Podle cenové úrovně 2019 je pro tento typ staveb průměr 5840 korun za kubík," počítá Matyášek.

S tím, že jsou nové šatny potřebné nepolemizuje ani další z opozičních zastupitelů Petr Ošťádal (STAN).

"Byl jsem na jednání zastupitelstva iniciátorem prohlídek zařízení patřících městu. Chtěl jsem, aby se zastupitelé osobně mohli seznámit se stavem městského majetku. Byl jsem jedním z pěti zastupitelů, kteří loni využili možnosti projít si zimní stadion včetně zázemí. Tehdy jsem byl zděšen, když jsem viděl, jak vypadají šatny pro děti. Betonové smradlavé a vlhké kutlochy. Velmi dobře tedy vím, že zimák nové šatny nejen pro děti potřebuje," komentuje Ošťádal.

Předražené?

Jedním dechem však dodává: "To, co se má u zimáku dle posledního plánu stavět, však nejsou jen šatny. Celé první patro na mě působí nadbytečně. K čemu má být v objektu například gastroprovoz? Podle projektové dokumentace, která byla zaslána na MŠMT lze usuzovat, že projekt je recyklací návrhu z roku 2017 a liší se od projektu z roku 2019, tedy toho projektu, na který město nebylo schopno čerpat přidělené dotační peníze. Předražený projekt. Záhadou je i to, jak v této podobě vlastně vznikl."

Nikdo nechce tunelovat, ohrazuje se primátor

Že se jedná o předražený projekt vyvrací primátor Jura.

"Cítím to jako jeden z vnitřních dluhů města vůči sportující mládeži a celkově celé veřejnosti. Budova je projektována tak, aby tam v budoucnu mohla vzniknout i druhá ledová plocha. Původní projekt jsme mohli poslat k ledu a někteří lidé by byli určitě spokojení. Zvolili jsme ale řešení, že nebudeme stavět za každou cenu hned, ale počkáme a požádáme o dotaci znovu," komentuje František Jura a doplňuje: "Chci, aby jsme měli zázemí odpovídající 21. století. Představíme vizualizaci, podrobně vysvětlíme, co všechno tam bude. Pak můžeme diskutovat, co by tam mohlo být levnější. Zásadně se ohrazuji vůči tomu, že chce někdo tunelovat účty města."

Jedna šatna za cenu rodinného domu

K uváděným projektovaným cifrám se ještě vrací Aleš Matyášek.

"Podíváme-li se na věc z jiného úhlu, tak dole je třináct šaten, když pro jednoduchost rozdělíme plánované náklady rovnoměrně na patro, tak jedna šatna dole s příslušenstvím vyjde na tři a půl milionu korun. Jedna šatna tedy vyjde jako cena rodinného domu. Ovšem plocha těch šaten je pouhých 45 metrů čtverečních bez příslušenství, s příslušenstvím však 132 metrů čtverečních. Tedy 3,5 milionu za 135 metrů čtverečních plochy jedné šatny s příslušenstvím. Nechápu, proč se při takovém srovnání nehledaly úspornější cesty," počítá zastupitel Matyášek.

Ošťádal bude hlasovat proti

Žádost o dotaci z Olomouckého kraje, by se měla schvalovat na úterním zastupitelstvu 4. února 2020. Jak dopadne hlasování se dá vzhledem ke složení koalice očekávat. Opozice, ale rozhodně potichu nebude.

"Zvednout ruku pro návrh by pro mě znamenalo souhlas s předloženým projektem a tím i s nehospodárným využitím peněz. A s tím já rozhodně souhlasit nemohu," má jasno například Petr Ošťádal.

Matyášek popisuje "podivné" praktiky

Hodně doplňujících otázek má připravených i Aleš Matyášek.

"Je to jako s Národním sportovním centrem. Nejdříve se něco vyprojektuje, nikdo o tom neví, nikdo neví, jaké bylo zadání, kdo navrhoval dispozice a najednou tu máme projekt. No a když se všichni diví co to je, tak slyšíme „no ale přece už to nebudeme předělávat, vždyť to stálo tolik peněz.“ Potom se podá žádost, totálně nepřipravená, která spadne pod stůl a blokuje peníze někomu jinému, kdo je připravený lépe, ale nemá tam Karla, který mu to pohlídá. A takový postup je bez postihu," krčí rameny Aleš Matyášek a závěrem dodává: "Budu se opět dotazovat na zastupitelstvu. Alespoň jsme dosáhli, že už jsou odpovědi pod kontrolou jako bod programu."