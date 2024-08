Do zásadní modernizace tramvajové trati na Novou Ulici se v druhé půlce prázdnin už pustili dělníci. Nejdříve zmizely z trati přes Wolkerovu, Brněnskou a Hraniční troleje, nyní již firma pracuje na odstranění starých kolejí.

Nová trať spojující centrum města a lidnatá sídliště má být tišší, přibudou i protihlukové stěny a modernizací projdou také tři zastávky.

Podle smlouvy by měli stavbaři mít hotovo do poloviny února, není však nereálné, že se vše možná stihne dřív. Tramvajová výluka je zatím oficiálně naplánována do konce tohoto roku.

„Z důvodu čekání na schválení financování byly práce zahájeny až v první polovině srpna, zhotovitel má na dokončení půl roku. Snahou dopravního podniku však je, aby byl provoz obnoven co nejdříve. Věříme, že v případě příznivých podmínek by mohlo být do konce tohoto roku hotovo,“ řekla Deníku mluvčí Dopravního podniku města Olomouce (DPMO) Anna Sýkorová.

Radikální rekonstrukcí za celkem 200 milionů korun bez DPH projde původní zastaralý a nevyhovující úsek trati mezi zastávkami Wolkerova a Fakultní nemocnice a část přes Hraniční na konečnou. Kromě méně hlučného uložení kolejí se počítá také s protihlukovými stěnami.

„Přibudou také prvky tzv. zelenomodré infrastruktury, tedy osazení vedení trati zelení podobně jako na nedávno dokončené trati přes Nové Sady,“ přiblížila mluvčí DPMO.

Novou podobu v rámci modernizace dostanou také zastávky Wolkerova, Fakultní nemocnice a Nová Ulice.

Tramvajová výluka na trati mezi okresním soudem a Novou Ulicí začala 1. července. U zastávky Pionýrská se dělníci pustili do rekonstrukce podchodu, v polovině prázdnin pak začaly práce na modernizaci tří křižovatek mezi Brněnskou a Okružní. Ta postupuje po etapách, poslední, zahrnující i instalaci semaforů a vylepšení křižovatky pod vodojemem, má skončit do letošních Vánoc.