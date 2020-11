Mobilní ledová plocha je společný projekt společnosti Cream, Vita Sana Club a hokejového klubu Tigers Zlín. A podle jejich zástupců si zde na své přijde jak veřejnost a amatéři, ale především děti a mládež, kteří si zde budou zdokonalovat své hokejové dovednosti.

Na ledové ploše o rozměru 26x10 metrů tak možná udělají své první krůčky na bruslích budoucí olympijští vítězové či mistři světa z řad domovských hokejových zlínských Tygrů. Tento hokejový klub - Hokejový klub Tigers Zlín, byl založen v roce 2020. Hlavním záměrem klubu je vedení dětí ke sportu - lednímu hokeji.

„Zaměříme se přímo na hokejovou průpravu mládeže“ představil za Vita Sana Club Jan Pravda. Plány tvůrců projektu jdou ruku v ruce s tímto cílem ještě dál.

VIZUALIZACE obchodního a sportovního centra Fabrika

Sportovní akdemie

S novou ledovou plochou, která začne společně s FABRIKOU růst, bude otevřena i Sportovní akademie, a to již příští rok v září.

Zde budoucí dorostenci a junioři zlínských Tygrů budou studovat nové obory a to sportovní management a trenérství. Zajištěno pro ně bude tak nejen studium, ale i ubytování a strava.

Nové obory budou otevřeny v rámci Střední podnikatelské školy ve Zlíně. Klub tak podle slov Jana Pravdy nebude mít nouzi o hokejové hráče.

Kromě toho, Sportovní akademie počítá i s průpravou a studiem dalších sportovců jejichž sportoviště budou součástí plánovaného sportovního a obchodního centra FABRIKA, kde budou moci trénovat tři tisícovky sportovců.

„Celý projekt je postaven na tom, že zde budeme mít střední školu, se zaměřením na sport včetně ubytování, stravy a dalších navazujících služeb,“ shrnul Jan Pravda.

Po startu stavby led přesunou jinam

Co se týká novinky – mobilní ledové plochy, zkrátka nepřijdou ani ti, kteří by si ji chtěli pronajmout.

Svou cenou bude nejspíš konkurovat ceně, za kterou se pronajímá na Zimním stadionu Luďka Čajky, která zde vyjde na 4500 korun na hodinu a půl. O její výši však u mobilního zimáku prý není rozhodnuto.

„Uvidíme, jaké budou náklady na její udržování, takže ceník zatím řešíme,“ zmínil Zdeněk Sedlák s tím, že tato plocha je ideální pro hru tři na tři a pro amatérské turnaje, se kterými zde také počítají.

„Chceme plochu zpřístupnit a nabídnout tréninky také školkám, školám i veřejnosti,“ doplnil bývalý hokejový reprezentant Zdeněk Sedlák.

Malý zimák v baťovském areálu zmizí, jakmile se začne stavět FABRIKA, lidé ve Zlíně jej ale poté budou moci využívat dál, jen na jiných místech krajského města.

„Máme již tyto místa ve Zlíně předběžně domluveny,“ vysvětlil Jan Pravda.

Cenu tohoto mobilního stadionu, který může sloužit i jako otevřená ledová plocha pod oblohou prozradit nechtěl. „Řádově miliony,“ usmál se.

Přesto do tohoto rizika autoři projektu jdou a nebojí se nestálé ekonomické situace způsobené pandemií covid-19.

„Kdyby jsme se měli strachovali, nemohli bychom jít vůbec do ničeho. Covidová doba nenahrává ničemu a my tak přemýšlet nechceme. Rozhodli jsme se, že půjdeme cestou sportu a chceme pro to udělat maximum,“ zdůraznili Jana Pravda a Zdeněk Sedlák.

Mobilní zimní stadion má plochu hokejového hřiště 26x10 metrů.

V jeho blízkosti jsou šatny se sprchou pro hráče v upravených buňkách.

Jejich součástí je bufet, brusírna a půjčovna bruslí pro veřejnost, školy a školky.Jako na každém zimním stadionu, ani zde nechybí rolba na úpravu ledu.

Stan, pod kterým je ledová plocha ukryta, lze demontovat, takže se plocha může využívat i pod „širou oblohou“.