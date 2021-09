Stavba by měla být dokončena v březnu 2023. Celková cena investice je 279 milionů a pomáhat s jejím financováním budou evropské dotace. Konkrétně Operační fond Doprava, v celkové výši 85 procent.

Stavba nové haly pro tramvaje začala v těchto dnech u olomouckého hlavního vlakového nádraží. Jedná se o jednu z největších investic Dopravního podniku města Olomouce za posledních 10 let. Stavba za téměř 280 milionů korun potrvá zhruba rok a půl.

