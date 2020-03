Jak nařízení, které má trvat 30 dní, ovlivní život na Olomoucku?

Jídelny v nákupních centrech

od 13. března, 6:00 zákaz provozu restaurací v obchodních centrech nad 5 tisíc metrů čtvrečních

V Olomouci se nařízení dotýká OC Šantovka, OC Haná, OC Olympia, OC Olomouc City, nákupního areálu Globus i Galerie Moritz.

Oslovená obchodní centra ve čtvrtek odpoledne ale ještě neměla přesné informace, které konkrétní prostory či podniky zůstanou od pátku mimo provoz.

„Zatím nemáme konkrétní pokyny, jak postupovat a co všechno musíme uzavřít. Čekáme na oficiální dokument. V pátek ráno budeme moudřejší,“ reagoval záhy po vyhlášení nouzového stavu mluvčí Galerie Šantovka Juraj Aláč.

"Prodejní plochu máme přes 5,5 tisíce metrů čtverečních, takže se nás to nařízení určitě dotkne. Momentálně ale nedokážu říct, jak moc. Čekáme na informace," odpověděla Karla Otavová, manažerka olomoucké Galerie Moritz.

Sportoviště

od 13. března, 6:00 zákaz provozu všech koupališť, posiloven, wellness zařízení, sportovišť

K od úterý zavřenému bazénu na plaveckém stadionu v Olomouci uzavře provoz i sauna, stejně tak v olomouckém aquaparku nebude v provozu dříve uzavřená bazénová hala a nově ani wellness zóna.

"Ve 20 hodin zavřeme wellness zónu, ukončíme masáže. Zvažujeme, jestli nechat otevřený dětský koutek. Kapacitně bychom se vešli, ale spíš si myslím, že dojde také k uzavření. Stoprocentně zůstane otevřená restaurace, která nabízí polední menu,“ sdělil ve čtvrtek odpoledne Deníku vedoucí Aquaparku Olomouc Dalibor Přikryl.

Nově si nezaplavete ani v Bohuňovcích.

"Od pátku 13. března uzavíráme prostory Centra zdraví Bohuňovice, včetně sauny," potvrdil ředitel areálu s plaveckým bazénem, wellness zónou a posilovnou Tomáš Vychodil.

Omega centrum sportu a zdraví v Olomouci nejspíš bude muset uzavřít sportovní sekce či wellness. Kadeřnictví nebo kavárna by mohly zůstat otevřené. Manažer centra Jan Pejřimovský čeká na kompletní informace od hygieniků.

„Zatím přesně nevíme, zda a co necháme otevřené. Nejsme si totiž jistí, jestli se bereme jako celek, nebo jestli se dělíme na různé sekce podobně jako obchodní domy,“ svěřil se Deníku.

Definitivní prohlášení chce nejpozději ve čtvrtek večer vyvěsit na web i sociální sítě sportovního centra. „Klientům rozešleme také e-maily. Komunikace bude fungovat i během omezení, takže veřejnost nám může volat, psát,“ ujistil.

"Všechny naše vypsané taneční kurzy, tančírny a workshopy se až do odvolání ruší," informovalo na svém webu BEST Sportcentrum Olomouc.

Akce nad 30 lidí

Provoz přeruší provoz i menší sálů a divadel, konat se nemohou ani sportovní utkání.

Restaurace a hospody po 20. hodině

Mezi 20. hodinou večer a 6. ráno musí být zavřené všechny hospody a restaurační zařízení

"Bereme to, jak to je a respektujeme to. Vliv na tržby to určitě mít bude, ale nevěřím tomu, že by lidi přestali chodit úplně. Budou prostě chodit na pivo dřív, třeba po práci. Ale úplné zavření jiných provozoven, barů a diskoték, těch je mi líto, těm to pravděpodobně zlomí vaz," reagoval na čerstvé rozhodnutí vlády uznávaný olomoucký restauratér František Lorenc, jenž dlouhodobě provozuje známou restauraci Drápal

Bohoslužby

Podle prohlášení českých a moravských biskupů se nyní nebudou konat veřejné bohoslužby. Některé kostely ale zůstanou otevřené pro jednotlivé návštěvníky.

"V souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným dnes vládou ČR, kdy je omezen počet účastníků shromáždění, včetně náboženských, na 30 osob, se prakticky ruší veřejné bohoslužby a další církevní akce. Všichni věřící jsou z tohoto důvodu do odvolání dispenzováni od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Bohoslužby je možné sledovat ve sdělovacích prostředcích a den Páně slavit v rodinném kruhu. Zůstává zachována možnost individuálního přijetí svátostí v kostelích, které zůstanou v rámci možností otevřeny," uvedl v prohlášení za Českou biskupskou konferenci olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

Jeskyně

Všechny zpřístupněné jeskyně, které provozuje Správa jeskyní České republiky, budou počínaje pátkem 13. března 2020 až do odvolání pro veřejnost uzavřené.

V Olomouckém kraji se to týká Javoříčských a Mladečských jeskyní, dále jeskyně Na Pomezí a Na Špičáku a také Zbrašovských aragonitových jeskyní.