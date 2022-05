„Už aby jel radar naostro, sám jsem zvědavý na to, jaký bude účinek. Bohužel mnozí řidiči při projíždění obcí nedodržují maximální povolenou rychlost a z preventivních radarů, které máme na dvou místech, si už nic nedělají. Efekt měly asi půl roku, než řidiči zjistili, že jim nehrozí pokuta,“ reagoval starosta Lužic Jaroslav Žaluda.

Místní volali po trvalém opatření, které pod hrozbou sankce přinutí řidiče v obci zpomalit. Necítili se bezpečně.

„Jsme rádi, že nás Šternberk zapojil do měření. Pro tak malou obec je to velká věc. Sami bychom na tyto radary nedosáhli, nemáme na to lidi, kteří by systém obhospodařovali a řešili s tím spojenou administrativu,“ ocenil pomoc města.

Dva preventivní radary Lužice ponechají v provozu. Jeden je na lampě veřejného osvětlení u mateřské školy.

#clanek|6650060#

Nejdřív prevence, pak sankce

„Budeme zřejmě jedinou obcí v republice, kde řidič nejprve dostane informaci o tom, jakou jede rychlostí, a pokud nedá nohu z plynu, vyfotí ho po 200 metrech druhý radar, a nechť ho stihne sankce,“ dodal starosta Lužic.

V obci ležící na trase Litovel - Šternberk a v části Šternberka Krakořice na příjezdu ve směru od Rýmařova jsou stacionární radary nainstalované zhruba dva týdny. Firma ladila technické parametry a již by mělo být vše připraveno ke spuštění ostrého provozu.

„Předpokládáme, že k tomu dojde v příštím týdnu,“ upozornil šternberský místostarosta Libor Šamšula.

Podle místostarosty byla obě místa osazena radary z toho důvodu, že obyvatelé obou lokalit dlouhodobě požadovali opatření ke zpomalení provozu na hlavních cestách. Zasahovali tam opakovaně šternberští strážníci s přenosným radarem, což ale nemělo dlouhodobý efekt.

„Vloni jsme dělali screening a až 70 procent řidičů uprostřed obce překračovalo rychlost. Jeli více než šedesátkou. Byly dokonce případy, kdy řidič projel obcí devadesát až sto,“ poukázal šternberský místostarosta.

Olomoucké sídliště zkouší třídit gastroodpad, pro bioplyn. Brzy to bude povinné

Reakce na situaci a požadavky občanů

„Není to nějaká akce na vydělávání peněz, reagovali jsme na požadavky občanů a situaci, která tam je,“ zdůraznil.

Rozšíření měření o dva nové kamerové body nepřijde město na více než dva miliony korun.

„Personálně bychom to měli zvládnout, aniž bychom přijímali další pracovníky,“ dodal Libor Šamšula.

Město úspěšně krotí rychle jedoucí řidiče na příjezdech od Olomouce a Opavy, kde jsou stacionární radary instalované od března 2015. Na pokutách vybralo v posledních letech v průměru kolem 15 milionů korun.

„Na Jívavské a Olomoucké byly v minulosti nehody s těžkými následky. Co se osadily radary, tyto tragické případy či dopravní nehody se značnými škodami nebyly. Stane se, že někdo nedobrzdí, ale závažné následky na těchto frekventovaných místech neevidujeme,“ uvedl místostarosta.