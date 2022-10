Tradičně bohatý program připravila Přírodovědecká fakulta UP, na níž malí i velcí zájemci „přičichnou“ k chemii, matematice či botanice, také si vyzkoušejí některé z dovedností včel či aromatický kvíz nebo se dozvědí zajímavosti týkající se sóji. Výlet do minulosti slibují geologové a připraveno je i astronomické pozorování z terasy fakultní budovy.

Aula fakulty se promění v AFOkino, které představí to nejlepší ze soutěžních snímků letošního ročníku festivalu Academia Film Olomouc (AFO). Návštěvníky láká i Pevnost poznání, a sice nejen na oblíbené chemické pokusy a tvůrčí dílny, ale také na zrekonstruované planetárium a EXPO modul, upravený exponát ze světové výstavy EXPO v Dubaji, v němž je mikrosvět a zároveň i vesmír na dosah. „Milovníci nočních tvorů si jistě nenechají ujít krátkou vycházku za netopýry se zoologem Evženem Tošenovským. A připojí se k nám i Novorozenecké oddělení FNOl, u jehož stanoviště si lidé na modelech panenek vyzkoušejí nácvik resuscitace,“ zvala Martina Vysloužilová z Pevnosti poznání.

K Noci vědců se připojí také Pedagogická fakulta UP, kde se bude tvořit ze dřeva i včelího vosku a dojde i na programování robotů, nebo Cyrilometodějská teologická fakulta UP, kde si zájemci vyzkoušejí běžné činnosti poslepu nebo se začtou do Bible pod vodou. Staré tisky ze svého fondu představí Knihovna UP na Zbrojnici a Právnická fakulta UP nabídne dvě přednášky. V první z nich se Halina Šimková bude od 18 hodin zabývat smyslem pro pravděpodobnost a spravedlnost, o hodinu později Petr Tégl pohovoří o sousedských vztazích.

Pestrý program na zájemce čeká i na Filozofické fakultě UP. V budově v Křížkovského ulici zjistí, co je to Garciův efekt či fenomén koktejlové party, a také třeba jak spolu souvisí čich a paměť. Za chutěmi Asie nebo namibijskou hudbou lze vyrazit do fakultní budovy na třídě Svobody. Fakulta tělesné kultury UP v Neředíně zase láká na netradiční sporty nebo pexeso pro nevidomé, před fakultou zaujme velký nafukovací model Země.

Otevřeno dlouho do noci budou mít i pracoviště v Holici. V Českém institutu výzkumu a pokročilých technologií – CATRIN UP příchozí například pocítí chlad i žár tekutého dusíku nebo zjistí, jak štěká vodík, a vyrobí si vlastní vonnou esenci. Vědeckotechnický park UP vysvětlí základy 3D tisku a v Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR si nejen dětští zájemci vyzkoušejí práci s mikroskopem nebo pokus na motivy pohádky Hrnečku, vař.

Do anatomického muzea i do světa bakterií v lidském těle se návštěvníci podívají na Lékařské fakultě UP, na Fakultě zdravotnických věd UP si zase mohou otestovat akceschopnost svých smyslů anebo vyslechnout přednášku o vývoji nemocí v čase. Další vhled do zdravotnictví nabídnou pracoviště fakultní nemocnice. Vůbec poprvé se letos během Noci vědců představí Oční klinika, kapacita jejích komentovaných prohlídek je již ale naplněna. Stále je ovšem možné se přihlásit na prohlídky Oddělení rehabilitace, Transfuzního oddělení nebo Centra asistované reprodukce.

Za akcemi a poznatky speciální linkou

Připraveny jsou také doprovodné akce, jejichž příprava je také tak trochu věda a které prověří či potěší smysly. „Před Pevností poznání se návštěvníci mohou vedle workshopu s Chaos company těšit i na fire show v podání umělecké skupiny Plameňáci. Její dvacetiminutové bloky začnou ve 20 a 21 hodin. Noc vědců zkrátka něco nabídne úplně pro každého,“ dodal koordinátor akce Ondřej Martínek z oddělení komunikace UP.

Jednotlivá stanoviště se budou zájemcům zpřístupňovat už od 16 hodin, kdy začínají první prohlídky ve fakultní nemocnici, a poslední otevřené prostory zhasnou s půlnocí. K odlehlejším pracovištím v Holici a Neředíně a k nemocničnímu areálu se zájemci mohou zdarma svézt speciální autobusovou linkou, která vyjede v 17 hodin ze třídy 17. listopadu a bude křižovat město až do půl jedenácté. V autobuse budou k dispozici pořadatelé, kteří pomohou s případnými dotazy k programu a jeho rozmístění.

Kompletní program olomoucké Noci vědců a další informace jsou k dispozici na nocvedcu.cz/mesto/olomouc. Na webu lze stáhnout i mobilní aplikaci pro Android a iOS.