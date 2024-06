Noc kostelů, která každoročně otevírá brány desítek kostelů, kaplí, modliteben a sakrálních objektů, je opět tady. Přímo v Olomouci si návštěvníci v pátek 7. června od 18 hodin mohou vybrat z přibližně tří desítek atraktivních míst se zajímavým programem pro celé rodiny.

Noc kostelů v olomoucké katedrále sv. Václava | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Dobrovolníci pro malé i velké návštěvníky připravili pestrý program s živou hudbou, výtvarným uměním, kreativním tvořením a aktivitami pro děti.

Ústředním motivem letošní Noci kostelů je srdce, tento motiv se proto promítne do doprovodného programu. Například v biskupské kapli Narození páně v Arcibiskupském paláci bude od 18 do 20 hodin záchranářka Marie Kosmályová učit resuscitaci.

Až do 23 hodin tam budou probíhat komentované prohlídky kaple, poslední z prohlídek začíná ve 22.40. K vidění bude výstava fotografií a miniexpozice srdce.

Katedrálu svatého Václava rozezní před 18. hodinou zvony a po celý večer budou následovat varhanní koncerty. Až do 23 hodin bude zpřístupněna krypta s mauzoleem biskupů a v případě příznivého počasí také parkánové zahrady.

Už v 16 hodin se pro veřejnost otevře Jezuitská kaple solidarity Panny Marie, královny Andělů na náměstí Republiky číslo 4. K vidění bude interiér, představení oltářního mementa, velký dřevěný model i počítačová vizualizace bývalého Jezuitského kostela, který tam stál a na začátku 17. století připadl Jednotě bratrské. Návštěvníci mohu přijít až do 20 hodin, dozví se také zajímavosti o mariánských družinách v době baroka.

Do Noci kostelů se zapojí velké chrámy v historickém centru Olomouce a také kostel Českobratrské církve evangelické na náplavce. Pro návštěvníky si tam připravili komentované prohlídky, program pro děti a v 18.15 vystoupení konzervatoře Evangelické akademie Olomouc. Lidé se také dozví informace o tom, jak pokračuje rekonstrukce.

Až do 22 hodin bude otevřený kapucínský kostel Zvěstování Páně na Dolním náměstí.

Kdo bude mít zájem, může během pátečního večera navštívit modlitebnu Církve adventistů sedmého dne v Balcárkově ulici, modlitebnu Církve bratrské v Mariánské ulici číslo 3 nebo modlitebnu Bratrské Jednoty baptistů na třídě Svornosti v bývalém kině Lípa.

Červený kostel na třídě Svobody nabízí možnost prohlídek opravených interiérů i moderního foyer od 18 do 22 hodin. V průběhu večera vystoupí ženský pěvecký sbor Nota Bene Prostějov, návštěvníci si také mohou posedět u šálku kávy ve foyer či na letní zahrádce kostela.

V dominikánském kostele Neposkvrněného početí Panny Marie ve Slovenské ulici budou v 19 a 21 hodin probíhat prohlídky kláštera s průvodcem, zájemci si prohlédnou křížovou chodbu, refektář, přednáškový sál, rajský dvůr, kapli i klášterní zahradu. Ve 20 hodin začne malý varhanní koncert.

Komentované prohlídky budou od 18 do 22 hodin probíhat v Kapli Božího Těla v Univerzitní ulici, pořadatelé připravili animační program pro děti a na 19 hodin a 20.30 koncerty ZUŠ Campanella. Olomoučané mohou v pátek od 17 do 22 hodin nahlédnout rovněž do kaple Sestoupení svatého ducha v objektu Arcibiskupského kněžského semináře v Hrnčířské ulici.

Pro návštěvníky budou přístupné také kostely a kaple v olomouckých městských částech Svatý Kopeček, Hejčín, Řepčín, Holice, Nová Ulice a Nové Sady. Poprvé v historii Noci kostelů bude od 19 do 21 hodin otevřená kaple Nejsvětější Trojice v městské části Nedvězí, pořadatelé zvou na živou hudbu a aktivity pro děti.

„Noc kostelů je příležitost prozkoumat duchovní i kulturní dědictví naší země i regionu a setkávat se napříč generacemi a vyznáními,“ pozval za pořadatele olomoucký koordinátor David Mikša. Oblíbená akce proběhne v Olomouci již po šestnácté.

Podrobný program je k dispozici na webu Nockostelu.cz.