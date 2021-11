Do devátého ročníku tradičního divadelního svátku se v sobotu opět zapojí Moravské divadlo Olomouc, které nabízí originální divadelní vycházku Audiowalk po stopách uměleckých osobností spojených s Olomoucí.

Přibližně hodinová procházka startuje v 10 hodin před budovou divadla a má deset zastávek.

„Průvodce nahradí zvukové soubory namluvené členy olomoucké činohry. Zájemci se tak mohou procházet vlastním tempem a strávit na zastávkách tolik času, kolik je jim libo,“ popsala vedoucí ateliéru Moravského divadla Jana Posníková.

Pro absolvování procházky je třeba mít s sebou chytrý telefon s možností připojení na internet. Součástí elektronické vstupenky bude odkaz s mapou a audio soubory. Vstupenky jsou v prodeji na webu Moravského divadla, soubory bude možné stáhnout až v den konání akce.

Baletní dílna a besedy s umělci

Ve 14 hodin odstartuje baletní dílna Louskáček, vstupné je 180 korun.

V 16 hodin začíná projekce dokumentu nazvaného Divadlo na Horním náměstí a o hodinu později povede členka činohry Ivana Plíhalová besedu s někdejšími kolegyněmi Ludmilou Machytkovou ze souboru opery a operety, Hanou Frankovou z činohry a Danou Krajevskou z baletu.

Beseda se současnými členy uměleckých souborů je na programu od 18 hodin, za činohru se zúčastní Michaela Doleželová a baletní sólisté Barbora Řeřichová, Sawa Shiratsuki a Sergio Méndez Romero. O budoucnosti divadla se bude besedovat v 19 hodin.

„Protože téma letošní Noci divadel navazuje na loňské, které znělo Udr-život-elnost, rozhodli jsme se hovořit nejen o minulosti a současnosti našeho divadla, ale také o tom, kam směřuje z hlediska enviromentálního, ekonomického a společenského,“ vysvětlil ředitel Moravského divadla David Gerneš.

Vstup na projekci dokumentu a besedy je volný, kapacita návštěvníků ve foyer je omezená na šedesát osob.

Od pondělí 15. listopadu do pátku 19. listopadu je možné vyzvednout si v pokladně divadla místenky na projekci dokumentu i besedy.

Divadlo na cucky

Celodenní program si na sobotu připravilo také Divadlo na cucky.

Od 10 do 14 hodin tam proběhne workshop komediálního divadla pro děti od 12 do 15 let zaměřený na rozšiřování hereckých dovedností.

Ve 14 hodin začíná „neklasická“ verze pohádky Tři oříšky, je vhodná pro děti od pěti let a vstupné je sto korun.

O hodinu později startuje workshop pro děti a v 19 hodin workshop k elektronickým hudebním nástrojům a tvorbě zvuku, který povedou hudebníci Adéla Konečná a Jan Havlík. Ve 20.30 hodin začíná živý koncert elektronické hudby JD Elzeeno von Beneshow.

Tramtarie

V divadle Tramtarie začíná Noc divadel v 18 hodin akcí nazvanou interaktivní stezky po rozmanitých divadelních profesích, kdy si návštěvníci mohou na chvíli vyzkoušet jaké to je být hercem, divadelním technikem nebo režisérem.

Od 19 hodin je na programu komedie Láska, sex a internety a ve 20 a 21 hodin jsou pro zájemce připraveny další interaktivní stezky po divadelních profesích.

Podrobné informace o programu Noci divadel v Olomouci zájemci najdou na www.nocdivadel.cz .