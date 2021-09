Tématu předsudků a společenských stereotypů se autoři námětu Evžen Weigl a Lukáš Hodis věnují v grantových projektech. Na základě konkrétního příběhu známých olomouckých postav chtějí přivést diváky k zamyšlení – ne všechno bývá ve skutečnosti takové, jaké se na první pohled může zdát.

„Hledali jsme námět, který by se k našemu tématu vztahoval. Prakticky ihned se nám vybavily sestry Rulíškovy, které zná snad celá Olomouc. Každý o nich říká něco jiného, ale vlastně nikdo nezná jejich skutečný příběh. Co jsme se o jejich životě v průběhu natáčení dozvěděli, nám vyrazilo dech. Nečekali jsme, že to bude tak silné,“ popsal začátky natáčení producent Lukáš Hodis.

"Nitěnky" - dokument projektu Trochu jinak

Těžká nemoc dítěte, nevydařené manželství…

Dvě drobné hubené sestry, dvojčata, která prožila velkou část života ve Velké Bystřici, pracovaly jako zdravotní sestry v olomoucké fakultní nemocnici. Za sebou mají životní osudy, které by vydaly na celovečerní film.

Těžká nemoc dítěte, nevydařená manželství, náročné roky v Holandsku, odloučení od rodiny, zdravotní a psychické problémy, které zapříčinily rozvoj mentální anorexie – nemoci, při níž se člověk snaží odmítáním potravy vypořádat s bolestivými životními událostmi.

„To, čím si v životě sestry Rulíškovy prošly, si umí jen málokdo z nás představit. Přesto není dne, kdy by se kvůli svému vzhledu nesetkaly s urážkami, posměšky a pomluvami kolemjdoucích. Někteří je mají za narkomanky, jiní za bývalé prostitutky a nezdráhají se jim do očí říct, že jsou smrtky, které už tady dlouho nebudou,“ poukázal Hodis.

Výstava fotografií ze života sester Rulíškových

Vedle řady setkání a rozhovorů pomohl členům dokumentaristickému týmu osobní deník, který jim paní Eva Jurošková, rozená Rulíšková, spolu s rodinnými alby půjčila.

„Vážíme si toho, že paní Jurošková v sobě dokázala najít sílu podělit se o svůj příběh. Popsala nám silné sesterské pouto i předsudky, se kterými se musí vyrovnávat každý den. Život paní Juroškové mnoho šťastných chvil nepřinesl. Proto věříme, že tímto videem můžeme alespoň něco málo změnit a vrátit radost do života člověku, který si to zaslouží,“ uvedl Hodis.

Dokument vznikal čtyři měsíce. Nyní míří k divákům prostřednictvím Facebooku, kde je uveřejněn na stránce s názvem Trochu jinak.

„Na dokument naváže také výstava fotografií ze života sester od Emila Pališka, jejíž vernisáž se uskuteční 30. září v 18 hodin na Olodvorku na Dolním náměstí. Na vernisáži a s ní spojené diskuzi bude osobně přítomna také paní Eva Jurošková, jedna ze sester,“ uvedl mluvčí Univerzity Palackého v Olomouci Egon Havrlant.