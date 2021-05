S velkým zájmem se v posledním týdnu setkává hotel NH Collection Olomouc Congress. Jakmile se v médiích objevily informace o plánovaném znovuotevření hotelů, začalo výrazně přibývat rezervací na měsíc až měsíc a půl dopředu.

„Během posledního týdne nám přibývá okolo čtyřiceti až padesáti rezervací denně, což je velmi pozitivní trend. Dokonce jsme zaznamenali rekord, stovku rezervací během uplynulých čtyřiadvaceti hodin. Do hotelu se zase začíná vracet obchodní klientela, na pobyty k nám jezdí také páry a rodiny s dětmi. Jsme moc rádi, že je o náš hotel takový zájem,“ řekl ředitel Tomáš Rousek.

NH: Loni nejlepší léto v historii

Hotel má za sebou nákladnou rekonstrukci, která trvala od října loňského roku až do května. Díky ní byly kongresové prostory rozšířeny o novou designovou restauraci a vinný bar, které budou využívány jako zázemí pro kongresy, kulturní a společenské akce.

„Období, kdy jsme museli mít zavřeno, jsme využili k dlouhodobě plánované rekonstrukci. Kromě přístavby s novou restaurací a vinným barem jsme investovali například třináct milionů korun do audiovizuální techniky, abychom měli také v tomto směru náskok oproti konkurenci. Hotel má novou fasádu a spoustu dalších vnitřních úprav. Stavební práce aktuálně probíhají zejména v interiérech, hosty to samozřejmě nijak neruší,“ popsal ředitel hotelu.

Z pohledu obsazenosti měl hotel NH Collection Olomouc Congress během loňského července a srpna vůbec nejlepší letní sezonu za dobu své existence.

„Letní prázdniny jsme loni měli vůbec nejlepší za celých jedenáct let, co hotel stojí. Všechny kapacity obsadila tuzemská rodinná klientela. Rodiny si u nás často dopřály i šest noclehů a vyjížděly na výlety do okolí. Zřejmě to bude podobné i letos,“ předpokládá Tomáš Rousek.

Zajímají se o akce

První rezervace od hostů začal v pondělí přijímat také olomoucký hotel a penzion Arigone.

„Máme otevřeno, hosté se už začínají hlásit. Zajímají se o akce, které se ve městě v nejbližší době uskuteční, například o Olomoucké vinné slavnosti. Pro naše klienty připravujeme nové zajímavé aktivity, začátkem června to bude kreativní workshop ájurvédy,“ sdělila spolumajitelka hotelu a penzionu Hana Pavelková.

Kromě oblíbených relaxačních masáží si ubytovaní klienti mohou dopřát individuální wellness v některém z privátních wellness pokojů.

„Zatím se tato možnost vztahuje na hosty, kteří mají v těchto pokojích objednaný nocleh. Využít privátní wellness pokoje na kratší časové úseky bohužel dosud není možné,“ poznamenala Hana Pavelková.

Lázně brzy naplní kapacitu

Hosté z řad samoplátců se od pondělí opět vracejí také do Lázní Slatinice, kde se ubytovávají nejen v lázeňském domě Balnea, ale také v penzionu Majorka. K dispozici mají ubytování, stravování a různé zdravotní a relaxační procedury, například masáže či koupele.

„Zájem je velký, zejména u starší generace a seniorů. Předpokládáme, že do konce týdne naplníme kapacitu penzionu, stále přijímáme další rezervace i hosty. Klienti teď často využívají dárkové poukazy, které dostali od dětí k Vánocům a nemohli je využít dříve. V celém areálu dodržujeme všechna hygienická opatření, hosté jsou buď očkovaní nebo podstupují testy,“ popsala vedoucí penzionu Majorka Silvie Vyroubalová.