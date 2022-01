„Společné vystoupení v Katovně se koná každý rok a koncipujeme ho jako rekonstrukci zábavy a toho, jak se dříve tančilo u muziky. Lidé se sešli v hospodě, kde nebyly klasické stoly, ale sedělo se na lavicích u zdi. Zahajujeme vždy tradičním hanáckým tancem - cófavou a chlapci obřadně přivedou děvčata k muzice. Jako první zpravidla tančil starosta se starostovou, a teprve potom se rozběhla zábava,“ přiblížil Tomáš Barbořík, vedoucí Folklorního souboru Haná Přerov, který setkání pořádá.

Dovnitř podle něj mohou jen účastníci v hanáckých krojích.

„Vstup mají jen krojovaní, na to dbáme a po těch šesti sedmi letech už to nikomu nepřijde divné,“ zmínil s tím, že setkání „na lidovou notečku“ je určeno pouze pro folkloristy z nejbližšího okolí.

Jinde než v Katovně by setkání nemělo smysl

„Kromě nás se zde schází vždy podstatná část souboru Klas z Kralic, a když to bylo možné, účinkovaly během večera i tři hanácké muziky - přerovský Primáš, Okybača z Lipníku nad Bečvou a Hanácká mozeka z Litovle. Setkání pořádáme vždy v restauraci Katovna, protože má tento objekt trochu rustikální vzhled, což se nám líbí. Jinde by to asi nemělo smysl,“ soudí.

Pro soubor je taneční večer vždy příležitostí, jak předvést své umění v plné parádě. V době koronavirové pandemie totiž spolkový život trpí.

„Poslední vystoupení jsme měli na hodech v Lobodicích a na Setkání Hanáků v Tovačově. Měli jsme v lednu účinkovat na plese v Horní Moštěnici, ale ten byl zrušen - stejně jako hanácké bály v okolí,“ řekl Tomáš Barbořík s tím, že soubor každou středu nacvičuje v tělocvičně Střední pedagogické školy.

„První větší vystoupení máme v květnu a připravujeme se i na festival V zámku a podzámčí, který se uskuteční v červnu,“ shrnul.

Soubor podle něj přijímá do svých řad nové členy.

Přerované budou moci spatřit členy Folklorního souboru Haná už za měsíc, a to během masopustního průvodu, který se vydá 26. února ulicemi města. Tradiční vodění medvěda pořádá spolek Cukrle ve spolupráci s přerovskými Hanáky.

„U radnice dojde v 9 hodin ráno k předání hodového práva, a pak začne zábava. Průvod masek projde centrem města s několika zastávkami a zamíří i na zámek,“ přiblížil.

Právě vodění medvěda je tradicí, kterou si letos nechtějí nechat ujít lidé ve většině obcí a měst na Přerovsku.