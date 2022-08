Objížďka pro auta do 12 tun by tak u další etapy mohla vést po dálnici D35.

„Jestli tudy jezdí na Litovel? Auto za autem,“ potvrdila mladá žena sedící u úzké asfaltky na okraji Rozvadovic.

V pondělí odpoledne směrem na Šargoun projelo deset aut během půl hodiny. Do toho se na úzké silnici pohybovala necelá desítka cyklistů a žena s kočárem.

„Měla by to tady hlídat policie. Tam dál je zákaz vjezdu. Ale prý stojí na vjezdu na dálnici, říkal před chvíli táta, když přijel domů. Lidi to zkouší projet, i když nemají dálniční známku. Nikomu se nechce po tak dlouhé objížďce,“ popisovala dopravní situaci zhruba dvacetiletá žena.

Po uzavření krajské silnice II/449 v úseku Litovel – Rozvadovice je pro vozidla do 12 tun vyznačená objížďka přes Náklo, Střeň, Pňovice a Tři Dvory. Většina řidičů volí o zhruba osm kilometrů kratší cestu přes Odrlice, Cholinu a Haňovice.

„Nevím, proč nemůžeme po dobu uzavírky po dálnici i bez známky,“ zlobil se v pondělí řidič staršího peugeotu.

„Jedu tudy,“ pokračoval zhruba šedesátník směrem k jezdeckému klubu poblíž Šargounu, kde zrovna po okraji úzké silnice procházeli koně s jezdci.

Bude možná výjimka?

Podle vedení litovelské radnice se o možné výjimce na D35 jedná.

„Vnímáme neustálý tlak a nespokojenost s objízdnými trasami v rámci rekonstrukce krajské komunikace z Unčovic do Litovle,“ reagoval v pátek starosta Litovle Viktor Kohout.

Podle jeho slov město znovu iniciovalo jednání s Olomouckým krajem, Ředitelstvím silnic a dálnic a Ministerstvem dopravy.

„V následujícím týdnu bychom měli znát odpověď na naši opětovnou intervenci využít dálniční úsek mezi Unčovicemi a Nasobůrkami jako objízdnou trasu. Zpočátku nám bylo sděleno zamítavé stanovisko. Nyní se snad již hnuly ledy a u další etapy, která má začít cca 1. října a která bude složitější, je velká šance, že Ministerstvo dopravy umožní tuto výjimku,“ uvedl v pátek.

Objížďka pro osobáky jinudy

Ministerstvo dopravy dočasně během opravy krajské silnice povolilo výjimku pouze pro vozidla nad 12 tun.

„Správní orgány nejspíše v dané konkrétní situaci dospěly k návrhu vedení objízdné trasy pro osobní automobily jinudy, než po dálnici a tudíž ten, kdo chce objíždět uzavírku mimo objízdnou trasu po dálnici, musí mít koupenu dálniční známku,“ reagoval v pondělí na kritiku litovelských motoristů mluvčí Ministerstva dopravy František Jemelka.

„Výjimky nad rámec zákona v podobných případech zákon nepředpokládá a nemohou být tedy uděleny ad hoc naším rozhodnutím,“ vysvětlil k možné výjimce.

Uzavírka na silnici II/449 mezi Litovlí a místní části Rozvadovice začala platit od 1. července. Stavební práce zde budou probíhat do konce září. Od 1. října do 30. listopadu pak bude rekonstrukce vozovky pokračovat ve směru od křižovatky u Rozvadovic po nájezd na dálnici u Unčovic.