„Jsme i nadále přesvědčení, že se ze strany Police ČR jedná o nezákonný postup, neboť provoz lanové dráhy nebyl spuštěn proti vládním opatřením. Provoz lanové dráhy je umožněn v rámci dopravní obslužnosti veřejné služby turistického významu a nesloužil k přepravě lyžařů, stejně tak jako lanová dráha města Krupka či lanová dráha na Pustevny,“ uvedl obchodní ředitel resortu Martin Palán.

Policie však vyhodnotila, že se jedná o porušení krizových opatření vlády a byla připravená zasáhnout, pokud by se lanovka znovu rozjela.

„Fyzicky na místě zamezíme dalšímu protiprávnímu jednání,“ uvedla mluvčí krajského ředitelství policie Markéta Janovská.

Policie dnes dopoledne v Dolní Moravě zkontrolovala, zda lanovka skutečně stojí.

"Chtěli jsme vědět, zda provozovatel respektuje naši včerejší výzvu. Na místě bylo všechno v pořádku, lanovka nejezdila a byly z ní odstraněné i sedačky," uvedla policejní mluvčí.

Horský resort poukazuje na to, že je Dolní Morava turistickým centrem s desítkami kilometrů upravovaných běžeckých stop, které jsou součástí Jesenické lyžařské magistrály a nástupní místo leží právě v blízkosti horní stanice lanové dráhy. Na hřebeni je také několik provozoven, které musí resort zásobovat a provozně udržovat.

„Provoz lanové dráhy je v tomto období jediný možný způsob, jak zajistit obslužnost této části a jak také umožnit turistům a především běžkařům přístup k upravovaným běžeckým trasám a turisticky značeným cestám v oblasti Králického Sněžníku. Domníváme se, že je to i v souladu s dalšími doporučeními, kdy ze zdravotního a preventivního hlediska je pobyt ve volné přírodě a sport nadále možný a tedy zdraví prospěšný,“ dodal Martin Palán s tím, že celé středisko dbá na dodržování protiepidemických opatření.

Kam jsme se to dostali

Příznivci lyžování pro represivní opatření pochopení nemají.

"Držte se, je mi to líto, kam jsme se to dostali, místo chytání zlodějů se zakazuje dětem lyžovat," vzkázal do Dolní Moravy Richard.

Všeobecně spekulují, jak to bude vypadat od pondělí, pokud v Česku skončí nouzový stav.

Lyžařům Dolní Morava stejně jako jiná horská střediska začala nabízet, že je na vrchol sjezdovky vyveze rolbou.

V tomto případě policie zasahovat nebude.

"Zde neplatí žádný zákon o provozu na pozemních komunikacích. Odpovědnost a rizika spojená s touto činností jdou primárně za řidičem té rolby. My, pokud jsme na místě, kontrolujeme pouze to, zda lyžaři dodržují povinné rozestupy a mají ústa a nos zakryté rouškami," dodala policejní mluvčí Markéta Janovská.

Video ze čtvrtečního testu rolby zde:

Zdroj: FB