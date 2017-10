Neplaťte návštěvu Zemana, vyzval ministr olomouckého hejtmana. Ten to odmítl

Ministr zemědělství a zastupitel Olomouckého kraje Marian Jurečka (KDU-ČSL) v pátek vyzval hejtmana Ladislava Oklešťka (ANO), aby kraj už neplatil listopadovou návštěvu prezidenta Miloše Zemana. Hejtman to ale odmítl.

Kraj bude podle hejtmana postupovat jako obvykle a návštěvu hlavy státy zaplatí.

Do Olomouckého kraje zavítá Zeman ve dnech 8. až 10. listopadu. Na místo Zlínska. Hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL) totiž Hradu oznámil, že jeho delegaci uhradí jen oběd či večeři do 30 tisíc korun.

„Jako zastupitel žádám hejtmana, aby z rozpočtu kraje nebyly placeny náklady na cestu prezidenta Zemana v listopadu 2017. Nevidím důvod při zvýšeném rozpočtu kanceláře prezidenta, aby tyto náklady platily kraje ze svých rozpočtů. Tyto nemalé náklady mohou investovat například na podporu malých projektů v obcích,“ uvedl dnes na facebookovém profilu Jurečka.

Ministr je v krajské samosprávě v Olomouci za Koalici pro Olomoucký kraj (KDU-ČSL a Strana zelených).

Hejtman: Nenabízeli jsme se místo Zlína

Podle Oklešťka bude kraj postupovat jako při předchozích návštěvách.

„Dostal jsem informaci z prezidentské kanceláře, že pan prezident hodlá ve dnech 8. až 10. listopadu Olomoucký kraj, a požádala mě o součinnost,“ sdělil.

Olomoucký kraj se podle Oklešťka nenabízel, že by prezident mohl místo Zlínska navštívit Olomoucko.

Hejtman odkázal na usnesení Asociace krajů z léta letošního roku, kde kraje deklarují, že oceňují návštěvy hlavy státu a jejího zájmu o problémy regionu.

„Tímto se řídím a nehodlám ho nějak deformovat,“ uvedl.

Minulá návštěva za 300 tisíc

Náklady by podle Oklešťka neměly přesáhnout účty vystavené v minulosti.

„Předpokládám, že budou nižší a já budu vždy postupovat s péčí řádného hospodáře. Nebudu marnit nikde žádné peníze,“ řekl hejtman.

Za březnovou návštěvu prezidenta v Olomouckém kraji zaplatilo hejtmanství podle Oklešťka přes 300 tisíc korun.

„Já to nevnímám jako financování kampaně. Vnímám to jako financování návštěvy kdy prezident přijede do našeho kraje. Jakýkoliv prezident kdykoliv přijede do našeho kraje, tak já to považuji za čest a podle toho se také budeme chovat,“ odpověděl na dotaz Deníku s odkazem na to, že návštěva se uskuteční dva měsíce před prezidentskými volbami.

V Olomouckém kraji hejtman navštíví Lipník nad Bečvou, Mohelnici a Zábřeh, tradičně zavítá také do Vesnice roku Olomouckého kraje. Titulem se pro letošek pyšní Vápenná na Jesenicku.