Zvládneme to, uklidňuje ředitel FNOL. Přibývá operací i uzdraveného personálu

Nemocnice v Olomouckém kraji by již měly zvládnout další hospitalizace pacientů s koronavirem. Nehrozí, že by měli být převáženi jinam. Připravené kapacity by vzhledem k vývoji epidemiologické situace měly stačit.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Michal Bílek