Listopad 2021, o pár set metrů dál. Řidič nákladního auta zezadu naráží do osobního vozu, který odbočuje na čerpací stanici. Řidič osobáku na místě umírá, zranění jsou další dva dva šoféři.

Tragická nehoda u Kokor, čelní střet nepřežili dva lidé

Dvě nehody z poslední doby, která mají jedno společné. Staly se na úseku mezi Olomoucí a Přerovem. Ten krajský koordinátor Besip Miroslav Charouz označil spolu s úsekem Olomouc – Šternberk za nejnebezpečnější v kraji.

„Na první pohled rovná bezpečná silnice. Na ní řidiči dohání čas, kvůli rovným úsekům zde nebezpečně předjíždí. Jsou to místa, která svádí k vysoké rychlosti. A když se tam stane nehoda, má poměrně tragické následky,“ řekl.

Nekonečné šňůry aut

Oba úseky počtem aut, která po nich jezdí, odpovídají spíše dálnici. Mezi Přerovem a Olomoucí se v ranní a odpolední špičce tvoří v podstatě nekonečný proud vozidel. Když se mezi řidiči najde nervózní jedinec, který chce za každou cenu na trase „urvat“ pár minut, je na problém zaděláno.

„Koresponduje to i s chybějící východní tangentou od Přerova na Šternberk okolo Olomouce, o které se mluví nejméně od roku 2004. Extrémně vytížené Pavlovičky, otrávený vzduch pro lidi, neustálé řešení, co s cyklisty, co s chodci, do toho mraky kamionů,“ nastínil Miroslav Charouz problémy spojené s chybějícím východním obchvatem Olomouce. Ten by vyvedl tranzitní dopravu z ulic města.

Východní obchvat Olomouce nyní na druhý pokus vstupuje do procesu posuzování z hlediska vlivu na životní prostředí - EIA. Dokumentaci už zaslalo Ředitelství silnic a dálnic ČR k posouzení Krajskému úřadu. ŘSD by chtělo získat územní rozhodnutí v příštím roce, v roce 2025 by mohlo mít stavební povolení. Jezdit by se při zahájení stavby v roce 2026 mohlo o dva roky později.

Za problematické považuje Miroslav Charouz i úseky silnic prvních tříd na Červenohorské sedlo a nad Šternberkem, které řidiči motorek zneužívají jako závodní dráhu.

Bezpečnější cesta Prostějov - Dub

V Olomouckém kraji na druhou stranu existuje i řada silnic, kde se nebezpečí díky rekonstrukcím a úpravám podařilo snížit. Na Jesenicku je to například pohraniční silnice mezi Javorníkem, Vidnavou a Mikulovicemi, zlepšila se i situace na Konicku nebo Uničovsku. Na Šumpersku výrazně vzroste bezpečnost po dostavbě a zprovoznění obchvatu Bludova.

„Měli jsme velmi kritický úsek Prostějov – Dub nad Moravou. Dnes je tam krásná nová silnice s bezpečnými, přehlednými křižovatkami. I částečný obchvat Prostějova rapidně přispívá k bezpečnosti. Nesmí ale řidiče svádět k překračování rychlosti a nedovolenému předjíždění, to je věc druhá,“ uzavřel koordinátor Charouz.

