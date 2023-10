Po úterní srážce kamionu s vlakem na přejezdu v Olomouci-Bělidlech se do středečního rána nepodařilo obnovit tramvajový provoz v této části města a ráno nevyjely ani vlaky mezi stanicemi Olomouc-hlavní nádraží a Velká Bystřice.

Následky srážky a požáru na přejezdu v Divišově ulici, 17. 10. 2023 | Video: Pryček Vladimír

Podle odhadu železničářů by vlaky po tomto úseku mohly začít jezdit ve středu dopoledne, odpoledne by měl být obnoven i provoz tramvají. Vyplývá to z informací na webu Českých drah a Dopravního podniku města Olomouce.

Pro automobily je již Divišova ulice průjezdná.

Vlakovou soupravu, která po srážce s kamionem vykolejila a začala hořet, se v úterý večer podařilo vrátit zpět na koleje a odtáhnout. "Následně bude opravena poškozená trať a současně i tramvajová trať a troleje," stojí na webu Českých drah.

Přepravu cestujících mezi stanicemi Olomouc-hlavní nádraží a Velká Bystřice zajišťují autobusy.

Ohnivé peklo na přejezdu v Olomouci: požár po srážce s vlakem, pět zraněných

Tramvajová linka číslo 4, která obsluhuje tuto část Olomouce, od úterní nehody končí na točně Fibichova. Mezi hlavním nádraží a Pavlovičkami jezdí náhradní autobusy. Ty do úterního večera jezdily jen po zastávku Husův sbor, nyní vozí cestující přes Hodolany až na konečnou do Pavloviček.

Náhradní autobusoví doprava mezi hlavním nádražím a PavlovičkamiZdroj: DPMO

Rozsáhlý požár a pět zraněných

Na železničním přejezdu v Divišově se v úterý po osmé hodině srazil osobní vlak jedoucí od Velké Bystřice s kamionem. Při nehodě došlo k rozsáhlému požáru a vykolejení části vlaku. Drážní inspekce předběžně odhaduje celkovou škodu na více než 26 milionů korun.

Podle Drážní inspekce byla signalizace na přejezdu v době srážky v provozu. Jak a proč k nehodě došlo, zjišťuje policie. Mohutný požár vznikl kvůli protržené palivové nádrži vlakové soupravy. Po srážce zůstal tahač na jedné straně a návěs kamionu na druhé straně přejezdu.

Požár zasáhl také osobní auto u přejezdu, které mířilo opačným směrem než kamion. Jeho řidič stačil před ohněm utéct. Dým z požáru na Bělidlech byl vidět ve městě kilometry daleko.

Záchranáři ošetřili na místě pět lidí, včetně dvou cestujících z vlaku. Čtyři zranění skončili v olomoucké fakultní nemocnici. Zranění by měla být lehčího charakteru, bez ohrožení na životě.