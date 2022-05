„Návrh umístit na zeleném prostranství dřevěnou sochu medvěda vychází právě z našeho znaku. Projednali jsme jej s občany a později také na komisi městské části. Rozhodli jsme se, že sochu pořídíme v rámci takzvané estetizace. Jsme rádi, že nám město Olomouc vyšlo vstříc, poděkování patří také Střední škole řezbářské v Tovačově a studentům oboru řezbář, kteří medvěda vyrobili,“ vzkázal předseda komise městské části Luboš Černohouz.

Mladí řezbáři z Tovačova se do zakázky pustili už loni. Vybrali si jeden z několik návrhů lidí z Nedvězí. Medvěd je v životní velikosti, měří asi dva metry a je vyroben z odolného dubového dřeva.

„Studenti třetího ročníku Arian Firouzi a Ondřej Nedoma vyřezali jednotlivé části motorovou pilou a detaily udělali ručně řezbářskými dláty. Srst vytvořili lištou motorové pily. Pro obce z regionu naše škola obvykle vyrábí dřevěné betlémy, ale dělali jsme už také vodníka a nyní medvěda do Nedvězí,“ popsala Alexandra Stránělová, ředitelka Střední školy řezbářské v Tovačově.

Na výběru místa, kde bude socha stát, si dali lidé z Nedvězí záležet. Variant bylo hned několik.

„Zvažovali jsme, že by medvěd mohl stát u fotbalového hřiště, před budovou bývalé školy nebo před kaplí. Nakonec se lidé shodli v tom, že bude na návsi, která před několika lety prošla revitalizací. Před pár dny jsme jej za pomoci zdejších občanů umístili nedaleko kaple Nejsvětější Trojice a zároveň v blízkosti statné lípy,“ doplnil Luboš Černohouz.

Sochu medvěda si velmi brzy oblíbily nejen místní děti, ale i dospělí, kteří procházejí centrem obce. „Je to pěkná práce, učňům se povedl. Když jdu do obchodu nebo na autobus, tak se na něj vždycky podívám. Největší radost z něj mají samozřejmě děti,“ poznamenala zdejší seniorka.



Černý medvěd ve skoku



Ve zlatém štítě pod červenou hlavou se čtyřmi stříbrnými kužely černý medvěd ve skoku s červenou zbrojí. Tak zní odborný heraldický popis znaku městské části Nedvězí.



Znak olomoucké městské části NedvězíZdroj: Deník/Magda VránováProč znak vypadá právě takto, na to se Deník zeptal předsedy komise městské části Nedvězí Luboše Černohouze:



„Vychází z historického znaku olomouckého arcibiskupství, ze šesti stříbrných kuželů v červeném štítě, protože jeden takový kužel byl již vyobrazen na staré vesnické pečeti Nedvězí v polovině 18. století. Svým trojhranným tvarem také evokuje atribut Nejsvětější Trojice, které je zasvěcena místní kaplička. Černý medvěd představuje klasické, takzvané mluvící znamení. To symbolizuje název Nedvězí, což je staročeské jméno s významem Medvědí. Právě takto se v minulosti Nedvězí jmenovalo, později jen bylo změněno počáteční písmeno. Znak používáme téměř pět let a v rámci olomouckých částí jsme v tomto směru jedni z mála, ne-li jediní. Vlastní znak a vlajku jsme chtěli i s ohledem na to, že až do roku 1974 jsme byli samostatná obec.”