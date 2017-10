"Nechtěný" volební skokan Brázdil opět první: Je to obrovská satisfakce

Další volbní triumf slaví olomoucký lékař a poslanec Milan Brázdil. Ačkoliv slavného "skokana" předcházejících voleb tentokrát krajské vedení ANO původně vůbec nepostavilo na kandidátku.

Sobotu i neděli volebního víkendu strávil na záchrance. Pracovně.

Poslanec hnutí ANO Milan Brázdil, který opět přeskákal všechny své kolegy z kandidátky, je civilním povoláním lékařem olomoucké zdravotnické záchranné služby a kalendář služeb jej na oba víkendové dny poslal do zaměstnání.

To mu však nijak nezkalilo radost z obhajoby poslaneckého mandátu a ze zisku 7208 preferenčních hlasů, suverénně největšího počtu ze všech kandidátů v Olomouckém kraji.

„Je to už můj čtvrtý volební úspěch,“ připomněl Brázdil.

„Před čtyřmi lety jsem se dostal do sněmovny, nyní jsem byl do ní zvolen znovu. Mezitím jsem navíc uspěl ve volbách do městského zastupitelstva a také v prvním kole senátních voleb. Až v tom druhém mě porazil kolega lékař Lumír Kantor,“ vypočítal poslanec za aktuálně nejsilnější politické uskupení, který přitom šanci na obhajobu svého mandátu dostal v podstatě až na poslední chvíli.

Kampaň? Jen esemesky kamarádům

Krajské předsednictvo i sněm hnutí ANO jej totiž nejprve vůbec nepostavily na kandidátku do letošních parlamentních voleb.

Vše zvrátilo až rozhodnutí celostátního ústředí strany, které svého veleúspěšného skokana (v minulých volbách se do sněmovny dostal díky oblíbenému kroužkování až z desátého místa kandidátky) vrátilo zpět do hry.

Konkrétně na šestou pozici v Olomouckém kraji.

„Díky všem lidem, kteří mi dali svůj hlas. Cítím se výborně, hřeje mě to. Jsem také moc rád, že jsem nezklamal důvěru pánů Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka a odvděčil jsem se tím, že mě lidé opět zvolili. Přitom jsem nevedl žádnou osobní kampaň, jen jsem pomocí esemesek poprosil své kamarády, jestli by mě mohli znovu podpořit. Všech hlasů si opravdu vážím,“ zdůraznil Brázdil, jenž svůj opětovný skokanský výkon vnímá jako satisfakci.

„Ze svého nezařazení na kandidátku jsem byl špatný. Je vidět, že se úspěch neodpouští,“ dodal k rozhodnutí krajských špiček ANO, které je v kuloárech vnímáno jako projev politického konkurenčního boje.

Ani po dvou pracovních službách si staronový poslanec neužije volna.

„Už v pondělí musím do Prahy a v úterý nás čeká seznamovací schůzka se stávajícími i novými kolegy,“ uzavírá volební „mašina na úspěchy“ Milan Brázdil.