Miroslava Remišová seděla ve svém pokoji a luštila křížovku, když si všimla ženské postavy, která se vyšplhala na balkon jejího přízemního bytu. Nezmohla se ani na slovo.

Mladá Romka ji ale zasypala sprchou nadávek, po které si sedmdesátiletá seniorka připadala, že je ve svém bytě jen na návštěvě.

Jeden z mnoha incidentů, kvůli nimž sepsali obyvatelé přerovských ulic Velká Dlážka a Jilemnického petici.

Po konfliktech s nepřizpůsobivými žádají radní, aby se jejich čtvrť stala součástí bezdoplatkové zóny.

Lituji, že jsem se sem nastěhovala

Panelové sídliště na Velké Dlážce nikdy nepatřilo k místům se špatnou adresou, spíše naopak. Teď se ale situace změnila a petenti upozorňují na to, že byli nuceni opakovaně volat na místo policisty, aby zklidňovali emoce svých horkokrevných sousedů.

„Lituji, že jsem se sem vůbec někdy nastěhovala. Problémy v létě vyvrcholily natolik, že jsme se skoro

báli jít spát. Nebylo to tak, že by vám někdo ubližoval, ale banda děcek vám naskákala na balkony, bouchala na dveře a řvala. Bylo to něco strašného,“ líčí sedmdesátiletá důchodkyně Miroslava Remišová.

Obyvatelé panelového domu v ulici Velká Dlážka, kterému místní neřeknou jinak, než „velká hokejka“ musejí konfliktům čelit téměř denně. Do uvolněných bytů se totiž nastěhovali nepřizpůsobiví, kteří si s pořádkem hlavu nelámou.

Rozhazují rozbitý nábytek po ulici, vytahují z popelnic sklo a rozbíjejí ho, znečišťují dětské hřiště a nechávají nedopalky cigaret u pískoviště. Na každou žádost o slušné chování odpoví sprškou vulgarismů.

„Incidentů, které jsme řešili, bylo během roku asi padesát. Pětkrát jsme museli volat i policii,“ dodává zoufalá důchodkyně.

Palba broskemi, pak příval nadávek

Potíže měli místní i s menšími dětmi, které si na zahradě protějšího neobydleného domu v létě natrhaly nezralé broskve, a jimi se pak trefovaly do dveří.

„Stouplo si sem tak deset děcek a házely ty broskve tak dlouho, až někdo vyšel ven. Když jsme otevřeli dveře, o což jim šlo, sprostě nám nadávali. Některá ta slova ani neznáte,“ líčí.

Že si bude v důchodu užívat klidu, si myslel také šestasedmdesátiletý Antonín Kučera, který ve „velké hokejce“ bydlí. Místo toho ale jako správce bytů denně řeší konflikty s Romy.

„Někteří majitelé tady vůbec nebydlí, koupili si byt v podstatě na kšeft a pronajímají ho. Své byty pronajímají i družstevníci, a to ve spoustě případů i sociálně slabým, kteří jsou na podpoře města,“ vysvětluje.

Lidé si stěžují také na nepořádek u domu a černé skládky, které vznikají u popelnic.

„Nechceme, aby se z našeho domu stal druhý Chánov, jsme ale naprosto bezradní,“ krčí rameny.

Pod petičními archy už je podepsáno šedesát osm obyvatel Velké Dlážky a Jilemnického ulice.

"Nebereme to na lehkou váhu"

K petentům nyní míří oficiální odpověď města, ve které radní uvádějí, že vymezit jakoukoliv lokalitu jako bezdoplatkovou zónu není jednoduchý úkol a musí mu předcházet řada šetření a zjištění.

„K nim patří třeba zvýšený monitoring neziskovými organizacemi, asistenty prevence kriminality a sociálními pracovníky magistrátu. Doložena musí být i fakta – třeba to, že došlo ke zvýšenému počtu přestupků, hrozí přemnožení hlodavců, na prostranstvích se povaluje infekční materiál od drogově závislých, jsou porušovány vyhlášky obce a podobně,“ vyjmenovala mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.

K subjektivním důvodům může patřit i to, že se lidé bojí a mají pocit, že jejich byty ztrácejí na ceně.

„Situaci nebereme na lehkou váhu, a proto se na lokalitu podrobně zaměříme. Petice nám poslouží jako prvotní impuls k případnému předložení podkladů pro podání žádosti na vydání opatření obecné povahy, nebo k jinému řešení situace,“ ujistil náměstek přerovského primátora Petr Kouba (ODS), který má na starosti sociální oblast.