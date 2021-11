Bylo jim kolem 85 let a měli chronická onemocnění. Nebýt pročkovanosti, byla situace při převažující nakažlivější variantě viru, dramatičtější, je přesvědčeno vedení domova.

„Situaci máme pod kontrolou,“ ujistila ředitelka Domova seniorů Komárov Andrea Kantorová.

„V předchozích vlnách epidemie jsme byli ušetřeni koronaviru, ale připraveni jsme byli velmi dobře. Některá opatření jsme z opatrnosti zavedli ještě dříve, než platila plošně,“ dodala.

První případ se v zařízení, kde žije více než 90 klientů, objevil na konci října.

„Přijali jsme klienta, který měl po třech dnech příznaky a prokázal se u něj covid. Následně jsme zjistili první případy mezi zaměstnanci,“ uvedla.

Kdo covid tehdy „přinesl“, nelze podle Kantorové přesně vytrasovat.

V domově je 95 procent klientů očkovaných. Personál ze 42 procent.

„U klientů se počty covid pozitivních pohybují v rozmezí 30 až 35 osob. Jeden se uzdraví, druhý přibude. Pravidelně přetestováváme,“ informovala Andrea Kantorová.

Doposud podle ředitelky muselo být kvůli vážnému stavu hospitalizováno šest covid pozitivních klientů.

„Vracejí se nám zpět ve zlepšeném stavu. Jsme domluveni s nemocnicí ve Šternberku a léčebnou v Pasece, že stabilizované klienty, ale ještě ve zhoršeném stavu, převezmou na doléčení v Pasece,“ vysvětlovala.

Do Komárova se už nevrátili tři klienti. Tito senioři měli v průměru 85 let a byli naočkovaní.

„Nemohu vyloučit, že úmrtí bylo způsobeno jinými zdravotními komplikacemi, které měli tito senioři. Byli covid pozitivní,“ sdělila Andrea Kantorová.

Je přesvědčena, že při nakažlivější variantě delta, která nyní převažuje, by bez proočkovanosti byla situace horší. Do nemocnice by ve výrazně zhoršeném stavu muselo více klientů.

„Jsme velice rádi za vysokou proočkovanost. Bez vakcíny bychom měli těžkých průběhů mnohem více, obávám se,“ uvedla ředitelka.

V domově v Komárově druhý týden pomáhá armáda. Vojáci zastanou zejména pomocné práce jako je polohování, asistence s hygienou či odběr stravy.

„V karanténě je stále zhruba třetina zaměstnanců. Někteří se nám už vrací, ale na druhou stranu nám do karanténu někteří odchází. Armáda nám pomáhá hrozně moc. Potřebujeme udržet kvalitu péče, což se díky nim daří,“ děkovala Kantorová.

Vojáci přijeli pomáhat na dva týdny, ale vedení domova je ještě potřebuje.

„Jsme domluveni, že pokud je budeme vyžadovat, zůstanou déle, za což jsme velice rádi,“ ocenila pomoc ředitelka.

Ta patří mezi podporovatele povinného očkování personálu v sociálních službách a zdravotnických zařízeních.

„Jsem ráda, že to vláda nyní zvažuje. Já nechci zasahovat do osobního rozhodování zaměstnanců, je to o jejich zodpovědnosti. Navíc ani dlouhodobá personální krize v zařízeních sociálních služeb mi nedovoluje něco neoprávněně nařizovat zaměstnancům,“ zdůraznila.

S koronavirovou nákazou se podle ředitelky Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje v těchto dnech potýká několik pobytových zařízení sociálních služeb v Olomouckém kraji.

„V každém okrese máme jedno až čtyři zařízení, kde se řeší výskyt pozitivních. Průběh je v porovnání s jarem jiný. Situace je dobře zvládnutá, a to i díky očkování. V této věkové kategorii je proočkovanost nejvyšší v našem kraji,“ hodnotila v pátek Lenka Pešáková.

„Zařízení jsou navíc dobře připravena,“ dodala.