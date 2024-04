„Pro kolaře je jednoznačně nejvíce nebezpečný úsek od Topolan do Ústína. Dalším je úsek od Olomouce do Chomoutova a dál. Dvacet let se tam o cyklostezkách sice mluví, ale zatím to takzvaně ´stojí´ a dodnes bohužel hotové nejsou. Pro cyklisty je také pořád velmi komplikované dostat se z Černovíra bezpečně do centra Olomouce. Pozitivní je naopak nová stezka na Štěpánov,“ vyjmenoval Jaroslav Martínek.

V regionu podle něj za posledních dvacet let přibyla spousta nových cyklostezek a další se chystají. Na druhou stranu je stále několik velmi rizikových úseků a to i v krajském městě.

„Dnes už jsou některé z nich nelogické, například cyklotrasa ze Štěpánova do Střeně vede prakticky jenom po silnici. Lidé ale upřednostňují bezpečné trasy a po této už nejezdí. Je proto potřeba všechny cyklotrasy zrevidovat a přeznačit. Musíme cyklistům v Olomouckém kraji ukázat ty nejlepší cesty, které mohou s rodinou využívat na výlety nebo každodenní jízdu do práce,“ vysvětlil cyklokoordinátor.

„Na konci devadesátých let minulého století jsme vyznačili cyklotrasy na mnoha silnicích, které zdaleka nebyly motoristy tak využívané jako dnes. Automobilů na silnicích během let hodně přibylo a část cyklotras v Olomouckém kraji už je pro kolaře vyloženě nebezpečná. Máme tady sice velké množství nových cyklostezek, ale značení cyklotras je bohužel úplně stejné jako před třiceti lety,“ popsal současnou situaci národní a krajský cyklokoordinátor Jaroslav Martínek.

Přeznačení několika stovek kilometrů cyklotras bude nějakou dobu trvat. Hejtmanství už má připravené finanční prostředky.

Aktuálně vzniká projekt a příští rok by se mělo začít.

„Chtěli bychom si to takzvaně otestovat na nové cyklotrase z Uničova do Šternberka, která vlastně nikdy nebyla vyznačená. Rádi bychom začali s přeznačováním trasy z Litovle do Uničova, dál na Horní a Dolní Sukolom, Dlouhou Loučku až do Valšova. Kolaři na této trase díky novým cyklostezkám vůbec nepotkají auta,“ slíbil národní a krajský cyklokoordinátor.

Pokrokový Uničov

Zároveň ocenil způsob, jakým už více než dvě desítky let buduje trasy pro kolaře město Uničov, kde je jízdní kolo oblíbeným dopravním prostředkem využívaným na cesty do práce i výlety.

„Uničovští byli tehdy velmi pokrokoví. Nejdříve si připravili studii a pak podle ní postupně propojovali město s okolními obcemi. Od začátku budovali bezpečné cyklostezky a nevyznačovali cyklotrasy na frekventovaných silnicích. Každý rok postavili nový úsek a během dvaceti let se jim podařilo vybudovat skvělou síť bezpečných cyklostezek. Dlouhodobě na tom pracovali a my jsme moc rádi, že se jim to podařilo,“ vyzdvihl Jaroslav Martínek.

Bezpečnější Moravská stezka na Šumpersku

Dobrou zprávou pro kolaře je také to, že při stavbě obchvatu obcí Chromeč, Postřelmov a Bludov na Šumpersku vznikly nové účelové komunikace. Na ně bude postupně převedena i Moravská stezka.

„Obce spolupracují se Správou železnic při budování cyklistického koridoru Olomouc-Štěpánov s odbočkou na Hlušovice a Bohuňovice, kde je nutné převést cyklisty pod železničním koridorem Olomouc-Zábřeh. Starostové na trase z Konice na Prostějov pracují také na výstavbě bezpečné cesty, která obě města propojí. Jednají tam mimo jiné s Lesy České republiky, aby ze svého dotačního titulu zafinancovaly lesní cestu, která se v tomto koridoru nachází,“ dodal k aktuálním projektům národní a krajský cyklokoordinátor s tím, že díky realizovaným i plánovaným pozemkovým úpravám bude možné pro cyklisty propojit Uničov se Šumperkem.

Podrobné informace k chystanému přeznačení cyklotras v Olomouckém kraji jsou k dispozici na webu Cyklovize 2030.