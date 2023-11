Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) zasahovala v pondělí 13. listopadu na Krajském úřadě Olomouckého kraje. Detektivové současně prováděli domovní prohlídky a další úkony trestního řízení. Prohledali kancelář náměstka hejtmana pro dopravu Michala Záchy (ODS) v Přerově, kde je Zácha radním. Podle dostupných informací byl zadržen. Jeho telefon je od pondělního rána nedostupný a nedorazil ani na pondělní poradu vedení na kraji.

Podle informací Deníku N je mezi zadrženými, kterých je přes deset, kromě Záchy i další regionální funkcionář ODS Robert Knobloch z Přerovska.

„V obecné rovině mohu pouze sdělit, že náš útvar dnešního dne provádí úkony trestního řízení, kdy podávání informací má vyhrazeno Vrchní státní zastupitelství v Olomouci,“ sdělil v pondělí 13. listopadu dopoledne mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej.

Vrchní státní zástupce Radim Dragoun sdělil, že NCOZ aktuálně provádí zejména na území Olomouckého kraje úkony trestního řízení, včetně domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor a pozemků.

„V trestní věci, v níž dozor nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení vykonává státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Olomouci. Státní zástupce si vyhradil poskytování informací o trestním řízení. V současné době však žádné další informace veřejnosti poskytnout nelze,“ dodal Dragoun.

Jak uvedl hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek (Piráti a STAN), hejtmanství poskytlo NCOZ veškerou součinnost.

„Dostal jsem základní informace. Jsem z toho překvapený. Přál bych si, aby se to rychle vyjasnilo, abychom věděli, co se vlastně stalo a jak je to oprávněné, co vlastně za tím je,“ reagoval hejtman.

Podle informací České televize se má zásah týkat podezření z korupce. „Toto slovo tady ani jednou nepadlo,“ reagoval hejtman Suchánek.

Náměstkovi prohledávají kancelář

NCOZ se podle informací Deníku zajímá o investice v oblasti dopravních staveb. Podle všeho se jedná o zakázky z posledního volebního období, kdy resort spadá pod Záchu.

Mobil náměstka Záchy je od pondělního rána nedostupný. Nelze se s ním spojit.

Podle druhého náměstka hejtmana Dalibora Horáka (ODS) se Zácha nezúčastnil dopolední porady vedení kraje, kam měl přijít. Na dotaz, zda má informace o tom, kde je nyní jeho kolega, odkázal na zprávy v médiích. „Jinak k tomu nemám více informací než je v médiích,“ sdělil Horák.

Náměstek vrchního státního zástupce Radek Bartoš se k případnému zadržení osob nechtěl vyjadřovat.

„Další informace neuvádíme, nepotvrzujeme žádné spekulace,“ reagoval.

V případě zadržení osoby jako podezřelé, musí být rozhodnuto do 48 hodin od zadržení.

„Buď, varianta jedna, se osoba propustí ze zadržení, a varianta druhá, že ve lhůtě je proti ní zahájeno trestní stíhání a na osobu jako na obviněného je podán návrh na vzetí do vazby. O takovém návrhu rozhoduje soud v dalších dvaceti čtyřech hodinách,“ sdělil Bartoš.

Policisté prohledávají také kancelář Záchy v Přerově, kde je radním za ODS. To potvrdil primátor Přerova Petr Vrána (ANO).

„Zásah Policie České republiky se netýká města Přerova, ale Olomouckého kraje,“ zdůraznil primátor.

„Vzhledem k tomu, že krajský náměstek Zácha je zároveň radním v Přerově a má zde kancelář, tak zásah proběhl nebo probíhá zde na radnici v jeho kanceláři,“ potvrdil v pondělí dopoledne Vrána bez dalších podrobností.

Deník N: Knobloch to organizoval

Dalším zadrženým je podle Deníku N Robert Knobloch, někdejší předseda regionálního sdružení ODS a současný člen regionální rady strany v Olomouckém kraji. I on je z Přerovska.

„Pan Knobloch to organizoval. Jde o to, že tam probíhaly úplatky od firem k politikům a úředníkům,“ popsal Deníku N podezření, které policie prověřuje, zdroj blízký vyšetřování s tím, že v následujících dnech padne několik obvinění.

Předchůdce z ANO: Překvapení

Pro náměstka hejtmana pro oblast dopravy v minulém volebním období, do roku 2020, a současného krajského opozičního zastupitele Jana Zahradníčka (ANO) je pondělní zásah překvapením.

„Teprve před chvílí jsem dozvěděl, že tam je nějaký zásah. Opravdu nemám tušení, oč jde,“ reagoval Zahradníček.

Detektivové zasahují také na Správě silnic Olomouckého kraje (SSOK), kde současné vedení kraje (koalice Pirátů, STAN, ODS a Spojenců-Koalice pro Olomoucký kraj), nechalo provést rozsáhlý audit - období 2015 až 2020.

Zadalo jej tehdy v souvislosti s informacemi vyplývajícími z kauzy takzvaného „Faltýnkova deníčku“. Podalo také trestní oznámen na neznámého pachatele.

Audit odhalil nedostatky při zadávání dopravních zakázek. Kraj přijal řadu opatření, týkala se například střetu zájmu u několika zaměstnanců. Ve funkci pak za několik měsíců na vlastní žádost skončil tehdejší ředitel správy Petr Foltýnek.

