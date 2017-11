Prezident odletěl na Hrad ze hřiště

Čtvrtou prezidentskou vizitu Olomouckého kraje zakončil Miloš Zeman v pátek až za jesenickými vrcholy. Jako první prezident v historii navštívil Vápennou, do Prahy pak odletěl vrtulník z fotbalového hřiště v Jeseníku.

Je pátek 10.listopadu před polednem a do kulturního domu ve Vápenné míří početné hloučky místních i přespolních lidí. Nechtějí si nechat ujít návštěvu Miloše Zemana, který ve Vápenné končí svou třídenní návštěvu Olomouckého kraje. Vesnici nikdy žádný prezident nenavštívil.

„Samozřejmě jsem na Miloše Zemana zvědavý, ale ptát se ho na nic nebudu. Jen bych mu popřál dobré zdraví,“ řekl Josef Štěrba z Vápenné.

Kulturní dům se záhy plní, návštěvu hlavy státu ovšem provázejí velmi silná bezpečnostní opatření.

S batohy se do sálu nesmí a všechny příchozí policisté prohledávají detektorem. I to zřejmě obyvatelé Vápenné zažili ve své vesnici poprvé. Všechny prostory pečlivě ohledává psí specialista, který je cvičený na vyhledávání výbušnin.

Tunel pod sedlem nesmí být slepá ulice

Ve vsi s třinácti stovkami obyvatel přijali hlavu státu vstřícně. Při debatě z řad publika padla i otázka na kdysi plánovaný tunel pod Červenohorským sedlem. Od své minulé návštěvy před dvěma lety Miloš Zemana svůj názor nezměnil.

„Pokud by stavba za pět miliard korun končila v Jeseníku, připomínalo by to slepou ulici,“ zmínil prezident s tím, že stavba by měla smysl pouze v případě, že by byla napojená na dálniční síť v Polsku.

Miloš Zeman zavítal na Šumpersko a Jesenicko i před dvěma lety. Při současné návštěvě jeho tým minimalizoval jakékoli pěší přesuny hlavy státu.

Prezident se tak pěšky pohyboval maximálně několik desítek metrů, jeho veřejná vystoupení se konala v těsné blízkosti míst, kde se před tím absolvoval setkání s představiteli daného města či obce.

Velká atrakce

Lidé se o prezidentovo zdraví zajímali. Jeden z dotazů zněl, zda cítí hodně sil k výkonu své funkce.

„Kdykoli uvažuji, že toho nechám a přečtu si nenávistný článek v médiích, rozhodnu se, že toho nenechám,“ odvětil Miloš Zeman.

Jesenicko prezident opustil vzdušnou cestou, na fotbalovém hřišti na něj čekal armádní vrtulník.

Na letiště Praha Kbely měl cestu urazit za hodinu a pětadvacet minut.

Obří stroj se stal na několik hodin velkou atrakcí pro místní obyvatele a odlet impozantní helikoptéry sledovala spousta zvědavců.

Protest a zásah v Lipníku

Současná návštěvě Olomouckého kraje byla čtvrtou v rámci prezidentského mandátu Miloše Zemana.

Kromě Vápenné navštívil také Zábřeh, Mohelnici, Olomouc a Lipník nad Bečvou.

Právě zde se odehrál nejdramatičtější moment návštěvy. Proti prezidentovi zde protestovala skupina odpůrců.

Konfrontoval jej také bývalý disident a mluvčí Charty 77 Tomáš Hradílek.

Od 1. listopadu drží hladovku jako protest proti Zemanově opětovné kandidatuře. „Vy nejste víc než 113 tisíc občanů (kteří podpořili kandidaturu Miloše Zemana, pozn. red.) a nejste jim nadřazen. Proto budu kandidovat,“ odvětil prezident Hradílkovi důrazně.