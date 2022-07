„Chladnější počasí a také státní svátky v minulém týdnu nám velmi prospěly. Na koupání to nebylo a tak je vidět, že si lidé hledají alternativní program. Zájem o prohlídky je značný, větším skupinám nebo těm, kteří k nám přijíždějí z daleka, raději doporučujeme rezervaci konkrétního termínu. Malé skupinky a rodiny se do zámku dostanou bez většího čekání, místo se vždy najde,“ popisovala po víkendu kastelánka Jitka Vychodilová.

S obrovským zájmem návštěvníků se setkávají průvodci na pohádkovém hradě Bouzově. Za celý červen si jej prohlédlo okolo 11 tisíc, podobnou návštěvnost přitom evidují už za prvních deset červencových dnů.

„Denně dorazí okolo 1300 a někdy i více než 1500 zájemců o placené prohlídkové okruhy. Další stovky lidí přijíždějí na prohlídku hradního parku a okolí. Kdo si objednává vstupenku přes internet a na webu uvidí, že již není volná kapacita, může přesto na hrad přijet. Do internetového předprodeje jde totiž jen část vstupenek a vždy je dostatečná kapacita i pro návštěvníky, kteří si chtějí koupit vstupenku přímo u pokladny. Snažíme se, aby lidé byli co nejdříve odbaveni a nemuseli dlouho čekat,“ popsala kastelánka Zuzana Šulcová.

Virtuální kuchyně je tahák

Na Bouzově letos připravili zajímavou novinku. Tou je aplikace, která zájemcům umožní prohlídku někdejší hradní černé kuchyně. Ta v minulosti stávala na místě kaple.

„Nechali jsme vytvořit virtuální model staré černé kuchyně. Díky tabletu do ní mohou návštěvníci virtuálně vstoupit, procházet jí a prohlédnout si přímo z nádvoří, jak tehdy vypadala. V červnu jsme aplikaci ukázali školním výletům a děti byly nadšené. Je to cesta, jak k běžným prohlídkám přidat další zajímavou hodnotu. Děti často sedí na nádvoří a zírají na mobily. My jsme se rozhodli, že jim hrad ukážeme prostřednictvím moderních technologií a ukazuje se, že by to mohla být ta správná cesta,“ poznamenala Zuzana Šulcová.

S nápadem na vytvoření aplikace přišla správkyně hradního depozitáře Sylva Bucherová. Ještě v průběhu letních prázdnin bude aplikace součástí připravované výstavy Co bylo, už není. Ta je v podstatě pokračováním bývalé venkovní expozice, která ukazovala, jak hradní areál vypadal před přestavbou. Letos v létě si lidé budou moci prohlédnout nové fotografie a sledovat, jak se hrad postupně měnil.

Už během nadcházejících volných dnů mohou turisté na Bouzově zažít Víkend s princeznou Šahrazád.

Šternberk překonal "předcovidový" červenec

S červencovou návštěvností jsou spokojeni rovněž na hradě Šternberk, kde už překonali čísla z července 2019.

„Už máme asi o dva tisíce návštěvníků více než tehdy. Máme spoustu novinek, například nový vstup, přibyla také další pokladna. Máme opravenou celou zahradu a příjemnou pergolu, upravený je park a nechybí ani nové sociální zařízení v parku. U technických prohlídek je nově jejich součástí ledovna,“ vyjmenovala kastelánka Helena Gottwaldová.

Kromě běžných prohlídek nabídne hrad ve Šternberku akci Osvícenské pochoutky, a to v sobotu 16. července.

„Chystáme speciální prohlídky k tomuto tématu, včetně ochutnávek oblíbených pokrmů bývalých hradních pánů. V červenci i srpnu proběhnou speciální dětské prohlídky, máme také jednu, zaměřenou na využití hradní kuchyně,“ popsala Helena Gottwaldová.