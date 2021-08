Návštěvníci Letní Flory Olomouc se mohou v hlavním pavilonu A těšit na připomínku bájných Semiramidiných zahrad, záplavu květin a léčivou sílu přírody.

„Babylonské zahrady jsou vlastně florální Noemovou archou, měly evokovat obrovský sbírkový skleník a byly pro nás inspirací. Návštěvníci v hlavní expozici uvidí přes čtyřicet druhů léčivých rostlin a bylin, na osm desítek druhů hrnkových rostlin a šedesát druhů řezaných rostlin. Expozici tvořit deset tisíc rostlin, bude plná vegetace a doplní ji tekoucí proudy vody, speciální osvětlení a multimediální produkce,“ popsal autor hlavní expozice Zdeněk Kupilík.

Lidé si podle něj budou moci k léčivým rostlinám také přivonět. Nebude chybět ani zážitková „voňavá stezka“, kterou mají tvořit jednotlivé kóje.

„V nich budou vonné silice a rostliny nejen v čerstvé, ale i sušené podobě. Součástí budou také dekorace z řezaných rostlin. Celou expozici doplní předváděcí floristické akce,“ popsal Zdeněk Kupilík.

Souznění s přírodou

Letošní letní etapa Flory Olomouc nese podtitul Souznění s přírodou.

„V dnešní uspěchané době chceme ukázat, co dobrého příroda lidem nabízí a jaký blahodárný vliv na ně může mít. Věřím, že hlavní expozice inspirovaná visutými zahradami legendární královny Semiramis návštěvníky ohromí a současně jim nabídne příležitost se díky záplavě vůní, barev a zvuku tekoucí vody alespoň na chvíli zastavit a zapomenout na každodenní shon,“ popsala ředitelka výstaviště Eva Fuglíčková.

V pavilonu E bude k vidění expozice bylinek, koření, květin a výpěstků Českého zahrádkářského svazu. V oranžerii je připravena výstava nazvaná Příroda v malbě, malba v přírodě doprovázená květinovou výzdobou.

Pavilon H nabídne populárně naučnou expozici nazvanou Výzkumná laboratoř rostlin a výstavu fotografií Hany Martínkové, které zachycují stromy ze Smetanových sadů.

Vína, železnice i modely

Milovníci dobrého vína určitě rádi zamíří do pavilonu G na tradiční Dny moravských vín. Novinkou Letní Flory bude v sobotu od 19 do 22 hodin večerní posezení u vína, kulinářských specialit a cimbálové muziky s Jožkou Šmukařem v prostoru Samba naproti palmovému skleníku. Vstup na tuto akci je zdarma.

Pořadatelé připravili rovněž oblíbené zahradnické trhy se širokým sortimentem květin, rostlin, semen, zahrádkářských potřeb a pomůcek a nebude chybět ani řada besed, přednášek a předváděcích akcí či aktivit pro děti.

Ty v sobotu a neděli s rodiči určitě rády vyrazí na letní For Model. Návštěvníci se mohou těšit na zahradní modelovou železnici s parní lokomotivou, na níž se povozí děti i dospělí. Jezírko ve Smetanových sadech bude po oba dny patřit lodním modelářům.

Výstava bude otevřena:

- čtvrtek až sobota 9 – 18 hodin

- neděle 9 – 17 hodin

Vstupné :

- dospělí : 140 Kč při nákupu online, 160 Kč na místě

- děti : 70 Kč

- studenti či senioři nad 65 let: 90 Kč při nákupu online, 110 Kč na místě

- držitelé průkazů ZTP a ZTP/P: 70 Kč (doprovod zdarma)

- rodinné pro 2 dospělé a až 3 děti do 15 let: 280 Kč při nákupu online, 320 Kč na místě