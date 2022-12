Aby byl návrh přijat, muselo by jej podpořit 15 senátorů. Hlasování předcházela více než hodinu a půl trvající rozprava.

„Děkuji všem. Doufám, že tyto hektické a někdy vypjaté diskuse pomohou univerzitě se dostat z této krize. Čekají na to i ostatní univerzity, jak to vyřešíme. Nejen otázku majetkovou mezi dvěma součástmi, protože problémy vysokoškolských ústavů jsou po celé republice, ale i právní problémy, které tady zazněly a výklad toho, jestli jsme konfederace nebo jednotná univerzita,“ reagoval po hlasování Procházka, který tak pokračuje v čele UP se silným mandátem.

Rektor sdělil, že v etických kauzách bude napříště postupovat razantně. V souvislosti se spory okolo CATRIN - Český institut výzkumu a pokročilých technologií UP (angl. zkratka CATRIN, pozn. red.) - navrhne ještě do konce roku ve spolupráci s externími odborníky nový koncept řešení.

Návrh na odvolání rektora přišel poté, co dal na začátku října výpověď děkanovi přírodovědecké fakulty Martinu Kubalovi. Předseda akademického senátu přírodovědecké fakulty Karel Lemr zdůvodnil návrh tím, že rektor údajně porušil zákon o vysokých školách v souvislosti s výpovědí, kterou dal Kubalovi. Jako další důvody jmenoval selhání v souvislosti s etickými kauzami na UP a zamlčení důležitých skutečností.

Trestní oznámení bylo staženo

Důvodem výpovědi děkanovi bylo údajné podezření ze zneužití osobních údajů. Univerzita kvůli tomu podala i trestní oznámení. Rektor před pár dny vzal výpověď zpět, což odůvodnil dvojím právním výkladem. Oba měl na stole. Podle jednoho lze dát děkanovi výpověď, podle druhého to bez předchozího odvolání z funkce učinit nelze.

Rektor se v tu chvíli rozhodl dát přednost výkladu, který v daném případě poskytuje děkanovi ochranu související s autonomií fakult a akademickými svobodami nad rámec zákoníku práce.

Rektor doufal, že odvolání výpovědi povede ke zklidnění situace, což se ale nestalo. Procházka vede UP od 1. května loňského roku. Ve funkci vystřídal Jaroslava Millera, jenž měl původně UP vést až do letošního roku. Nečekanou rezignaci tehdy Miller vysvětlil zejména obstrukcemi kvůli vzniku CATRIN, do kterého se v roce 2021 sloučila tři vědecká centra UP. Odmítal také způsoby chování na akademické půdě, které souvisely se právě vznikem CATRIN.

Spor kolem děkana, jenž je kritikem vzniku CATRIN, hoří kvůli použití zaměstnaneckých e-mailů v soudní kauze s dnes už bývalý zaměstnancem přírodovědecké fakulty a jednám ze zakladatelů CATRIN Radkem Zbořilem, jemuž etická komise fakulty vytkla řadu prohřešků a jenž po fakultě požaduje milionové částky. Podle rektora tím děkan Kubala ohrozil osobnostní práva na univerzitě.

Univerzita kvůli tomu podala i trestní oznámení. Přírodovědci nesouhlasí s návrhem, aby do správy CATRIN předali část prostor i vybavení. Transfer majetku by podle jeho kritiků mohl vážně ohrozit fungování několika chemických kateder a výuku studentů. Jedná se o desítky laboratoří, včetně přístrojového vybavení.